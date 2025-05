Venerdì a Bari il primo evento del Festival di Letteratura Civile 2025

BARI – Venerdì 9 maggio, il Festival di Letteratura Civile 2025 prende il via a Bari con un appuntamento di respiro internazionale dedicato al tema “Le Intelligenze per la Pace: prospettive per un Mediterraneo dei Popoli”. La manifestazione, tra i più attesi Eventi Bari 2025 ideata e promossa da ERF Edizioni, coinvolgerà scuole e comunità della Puglia e della Basilicata in un percorso di riflessione, cultura e responsabilità civile.

Il Mediterraneo come ponte di dialogo

L’evento inaugurale si terrà alle ore 10:00 nella Sala Consiliare del Palazzo di Città. Un’occasione per rilanciare il ruolo della Puglia come terra di pace e dialogo tra i popoli, partendo dal confronto su temi globali e attuali come i conflitti internazionali e l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle dinamiche sociali.

Festival di Letteratura Civile 2025: ospiti internazionali e istituzioni a confronto

Protagonisti della prima giornata del Festival di Letteratura Civile 2025 saranno Francisco Rojas Aravena, Rettore dell’Università della Pace delle Nazioni Unite (UPEACE), e Stefano Bronzini, Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Interverranno anche Vito Leccese (Sindaco di Bari), S.E. Mons. Giuseppe Satriano (Arcivescovo di Bari-Bitonto), Sergio Bellucci, Roberto Savio, Paola Romano e rappresentanti delle associazioni Pax Christi, ANPI e Rete dei Comitati per la Pace.

Festival di Letteratura Civile 2025: il dialogo come via alla pace

Il rettore Rojas Aravena sottolinea l’urgenza di un “grande movimento per la pace”, ribadendo che nessuna guerra si vince con le armi e tutte si concludono con il dialogo. Per questo, è fondamentale educare le nuove generazioni e rafforzare le competenze culturali e digitali in chiave etica. L’intelligenza artificiale, al centro della nuova sede UPEACE di Roma, sarà studiata come leva per favorire o ostacolare la pace.

Cultura, scuola e giovani: parole per la libertà

Il Festival di Letteratura Civile 2025 proseguirà in autunno con altri due incontri: uno a Polignano a Mare, dedicato alla Costituzione, e uno nella provincia BAT, incentrato sul dialogo interreligioso ispirato a Don Tonino Bello. In tutto, 25 Comuni e 60 scuole coinvolte in un festival itinerante che mira a promuovere la cultura civile e la partecipazione democratica.

Scarica la locandina dell’evento.