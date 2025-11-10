menu sito
ASL Bt e OPI BAT: nuova intesa per la prevenzione oncologica

ANDRIA – Si intensifica l’impegno per la salute pubblica nella provincia di Barletta-Andria-Trani. È stato recentemente formalizzato e firmato un importante protocollo d’intesa tra l’ASL Bt e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) BAT per avviare una serie di attività coordinate e mirate a intensificare la prevenzione oncologica e dell’Epatite C sul territorio. L’accordo strategico è stato siglato presso la Direzione Generale di Andria, alla presenza della Commissaria Straordinaria ASL Bt, Tiziana Dimatteo, e del Presidente dell’OPI BAT, Giuseppe Papagni. Obiettivo primario del protocollo è rafforzare e ampliare l’impatto degli screening oncologici, estendendo le campagne anche allo screening per l’Epatite C, attraverso una collaborazione che punta a raggiungere ogni fascia della comunità.

Screening e Consapevolezza: gli obiettivi del protocollo con OPI BAT

L’intesa non si limita a un gesto formale, ma definisce una partnership operativa essenziale per la tutela della salute. La collaborazione tra l’ASL Bt e l’OPI BAT prevede un massiccio dispiegamento di iniziative, tra cui:

  • campagne di informazione e comunicazione capillari;
  • diffusione mirata di materiale divulgativo;
  • partecipazione congiunta a incontri e convegni;
  • organizzazione di giornate dedicate alla prevenzione oncologica e alla promozione dei corretti stili di vita.

L’ASL Bt e l’OPI BAT puntano a innalzare il livello di conoscenza della popolazione sui programmi di screening disponibili e favorire un’adesione consapevole, aumentando così la percezione del rischio di patologie oncologiche e croniche e, di conseguenza, il successo della diagnosi precoce, che resta l’arma più efficace contro il cancro.

ASL BT: primi risultati e impegni concreti

“Si tratta di un protocollo d’intesa che sancisce una collaborazione già molto forte con l’OPI Bat,” ha commentato la Commissaria Tiziana Dimatteo. “Le attività di promozione degli screening non possono e non devono fermarsi, ma anzi hanno bisogno di energie sempre rinnovate per raggiungere in modo capillare tutta la popolazione di riferimento. La prevenzione oncologica è una priorità assoluta per l’ASL Bt.”

Il Presidente dell’OPI BAT, Giuseppe Papagni, ha subito confermato i primi appuntamenti in programma. “Abbiamo già organizzato le prime due giornate di informazione e di promozione degli screening oncologici,” ha annunciato Papagni. “Il 14 dicembre saremo a Bisceglie in Piazza San Francesco, mentre il 21 dicembre saremo in viale Crispi ad Andria. Questo protocollo ufficializza la nostra piena disponibilità e la nostra collaborazione nell’organizzazione di giornate dedicate alla prevenzione oncologica, portando l’infermiere sempre più vicino al cittadino.”

L’iniziativa rafforza il ruolo cruciale delle professioni infermieristiche e della sanità territoriale, garantendo che la sinergia tra ASL Bt e OPI BAT si traduca in un concreto beneficio per la salute di tutta la comunità pugliese.

