ASL BT premiata per l’innovazione digitale in sanità a Milano

BARLETTA – Un riconoscimento nazionale per l’ASL BT nell’ambito dell’innovazione digitale in sanità. Settimana scorsa si è svolta a Milano, presso il Politecnico di Milano – School of Management, la cerimonia di premiazione dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità. L’iniziativa valorizza enti e strutture sanitarie che si distinguono per l’uso strategico delle tecnologie digitali. Tra le realtà premiate, l’ASL BT ha ricevuto una Menzione Speciale per il progetto “Stima di tracciabilità dei tempi chirurgici”, un’iniziativa innovativa inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il progetto: monitorare gli interventi per migliorare efficienza e accesso

La proposta, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 688 del 20 giugno 2022, rientra nella Missione 6 – Componente 2.1.1 del PNRR, e coinvolge i 17 ospedali classificati DEA della rete ospedaliera pugliese. Grazie a questo sistema, è possibile tracciare ogni fase degli interventi chirurgici, registrare i tempi effettivi e monitorare l’intero processo in sala operatoria. L’obiettivo è ottimizzare la pianificazione, ridurre le liste d’attesa, e individuare eventuali criticità organizzative.

ASL BT capofila del progetto regionale sulla digitalizzazione in sanità

A rappresentare l’azienda alla cerimonia di Milano c’erano il Dott. Ivan Viggiano, Direttore Amministrativo, e l’Ing. Lorena Di Salvia, Dirigente Analista Informatico in servizio presso la UOSVD ICT, guidata dalla Dott.ssa Maria Cammarrota. La ASL BT è capofila regionale del progetto, che viene coordinato dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie della Regione Puglia.

Sostegno istituzionale e visione strategica

L’iniziativa ha ricevuto pieno supporto dalla Direzione Strategica della ASL BT. Alla premiazione era presente anche il Dott. Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, riconoscendo nel progetto un modello di innovazione digitale in sanità replicabile su scala nazionale. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale della Regione Puglia o dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani.