ASL Bt: 6 Bollini Rosa Fondazione Onda agli ospedali della BAT

L’Azienda Sanitaria Locale della provincia Barletta-Andria-Trani (ASL Bt) ha ricevuto anche quest’anno una prestigiosa conferma, addirittura triplicata, della sua attenzione per la salute di genere. Durante una cerimonia biennale tenutasi lo scorso 27 novembre al Ministero della Salute a Roma, l’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Donne e di Genere (Fondazione Onda) ha conferito all’ASL Bt ben sei Bollini Rosa. Il risultato segna un traguardo storico per ASL Bt, che per la prima volta vede premiati tutti e tre i suoi presidi principali. L’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie (3 Bollini Rosa), il Dimiccoli di Barletta (2 Bollini Rosa) e il Bonomo di Andria (1 Bollino Rosa)

L’importanza dei Bollini Rosa Fondazione Onda

I Bollini Rosa Fondazione Onda vengono assegnati agli ospedali che si contraddistinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile. Ottenere questo riconoscimento significa entrare in un circuito virtuoso a livello nazionale, contraddistinto per l’impegno e l’attenzione alle esigenze di salute delle donne. La valutazione si basa su quattro aree chiave che tengono conto della presenza di specialità cliniche, della tipologia e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, dei servizi di accoglienza e della preparazione dell’ospedale per la gestione di vittime di violenza.

L’orgoglio dell’ASL Bt: un impegno costante per la salute di genere

La Commissaria straordinaria dell’ASL Bt, Tiziana Dimatteo, ha espresso grande soddisfazione per il risultato: “Per la prima volta siamo passati da due a ben tre presidi ospedalieri nell’ASL Bt riconosciuti Bollini Rosa Fondazione Onda, a riprova del grande impegno che abbiamo profuso nell’organizzare servizi, iniziative, progetti a sostegno e favore della medicina di genere. Questi nuovi riconoscimenti ci consentono di ringraziare chi lavora quotidianamente ad Andria, Barletta e Bisceglie per l’attenzione dedicata in particolare alle donne, dall’infanzia alla gravidanza, dal periodo della menopausa sino all’età geriatrica.”

La conquista di sei bollini testimonia non solo l’eccellenza delle cure, ma anche la volontà dell’ASL Bt di proseguire sulla strada tracciata, con un forte senso di appartenenza e orgoglio. Il riconoscimento supporta le donne nell’identificazione consapevole del luogo di cura più appropriato nel panorama sanitario nazionale.

