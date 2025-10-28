Questo sabato L’anëme ‘i mortë a Peschici con i Sapori d’Autunno

PESCHICI – Mentre l’immaginario collettivo si prepara per Halloween, la Puglia celebra le sue radici più autentiche. A Peschici, sabato 1° novembre 2025, ritornerà il tradizionale e affascinante appuntamento con L’anëmë ‘i mortë. La manifestazione, ideata dal comitato “Peschici Eventi” con il patrocinio del Comune di Peschici, è ormai una vera e propria attrazione per residenti e visitatori, poiché riunisce tutti per celebrare l’identità e le radici profonde di un territorio unico. L’obiettivo dell’evento è chiaramente quello di destagionalizzare il flusso turistico, sfruttando la ricchezza del patrimonio culturale, come l’arte culinaria, la musica, gli usi e costumi locali, per attrarre ospiti anche in periodi normalmente meno richiesti.

L’usanza de L’anëme ‘i mortë

La tradizione de L’anëmë ‘i mortë vuole che nei giorni precedenti il 2 novembre, i bambini vadano di casa in casa bussando alle porte e chiedendo qualcosa per le “anime dei morti”. La frase rituale che pronunciano è: “Dammë ’na causë p’ll’anëmë ‘i mortë / sennò të sfascë ‘a portë”. Alla richiesta, i residenti rispondono in genere con dolciumi, caramelle, frutta e altri piccoli doni. Terminato il giro delle piccole squadre di “cercatori”, i più efficienti riceveranno un premio. Il comitato sarà in Piazza Pertini a partire dalle ore 18:00 per la pesatura dei bottini e la valutazione finale. Si tratta di un’usanza secolare che rafforza il senso di comunità e trasmette ai più giovani l’importanza delle tradizioni locali in modo ludico.

Il gusto dell’autunno: la Sagra e la musica popolare

Contemporaneamente alla tradizionale “L’anëmë ‘i mortë”, prenderà il via la III edizione della Sagra dei Sapori d’Autunno. Si tratta di un ricco percorso enogastronomico incentrato esclusivamente su prodotti stagionali e territoriali. I visitatori avranno l’occasione di degustare le prelibatezze tipiche del Gargano, come le castagne, i prodotti da forno artigianali e i vini novelli, esaltando così le eccellenze agricole e culinarie della stagione in corso. Un’occasione perfetta per gustare l’autentica Puglia. A fare da colonna sonora alla Sagra dei Sapori d’Autunno ci penseranno i “Figli di Puglia” che, salendo sul palco, proporranno un coinvolgente viaggio nella musica popolare, all’insegna di tarantelle garganiche e pizzica salentina. Un evento imperdibile che unisce folklore, gusto e musica, celebrando la vera identità della comunità peschiciana.

Scarica qui la locandina ufficiale de L’anëmë ‘i mortë e della Sagra dei Sapori d’Autunno.