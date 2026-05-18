Kevin Spacey: il premio Oscar ospite d’onore al Mònde Fest 2026

FOGGIA – Luci accese e tappeto rosso nel cuore del capoluogo dauno. Il due volte premio Oscar Kevin Spacey sarà il protagonista assoluto del Mònde – Festa del Cinema sui Cammini 2026, la manifestazione che dal 28 al 31 maggio trasformerà Foggia in un crocevia internazionale di storie e visioni. La presenza della star hollywoodiana conferma l’ambizione di un festival che, sostenuto dalla Regione Puglia, riesce a intrecciare il fascino dei grandi protagonisti del grande schermo con la bellezza dei percorsi culturali del territorio.

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Kevin Spacey al Mònde Fest 2026: una serata tra dialoghi e premi

Il momento clou è fissato per sabato 30 maggio alle ore 20:30 (orario indicativo di inizio serata). Sul palco del teatro Giordano, Kevin Spacey sarà protagonista di un incontro pubblico condotto dalla giornalista Silvia Bizio nell’ambito dei “Dialoghi di Cinema”. Sarà un’occasione rara per il pubblico di ascoltare dal vivo i segreti di una carriera straordinaria, prima della consegna ufficiale dell’Honorary Mònde Award 2026, il riconoscimento che celebra il contributo dell’attore all’arte cinematografica mondiale.

Il ritorno di Verbal Kint: la proiezione cult

Per celebrare il genio dell’attore, la serata proseguirà con la proiezione di un capolavoro assoluto: The Usual Suspects (I soliti sospetti). Uscito nel 1995 e diretto da Bryan Singer, il film ha regalato a Kevin Spacey il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista grazie all’indimenticabile interpretazione di Verbal Kint. Rivedere questo cult nel silenzio magnetico del teatro Giordano sarà un’esperienza imperdibile per chiunque ami il grande thriller d’autore.

Mònde Fest 2026: il cinema che cammina in Puglia

La presenza di una stella del calibro di Spacey non è un caso isolato, ma il frutto di una vocazione internazionale che il Mònde Fest 2026 porta avanti con determinazione. L’evento non è solo una rassegna cinematografica, ma uno spazio di formazione e dialogo culturale che utilizza il linguaggio dell’audiovisivo per raccontare il senso profondo del viaggio e del cammino. Con questa ospitata, la Puglia si conferma ancora una volta una terra capace di attrarre l’eccellenza globale, unendo il prestigio di Hollywood al calore e alla storia delle proprie città.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.