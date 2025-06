LECCE – Da domani al 15 giugno 2025, OFF Gallery, spazio sperimentale del MUST – Museo Storico di Lecce, ospita D’Imperfetta Bellezza, mostra d’arte contemporanea a cura di Gina Affinito. Un’esposizione poetica e potente che mette al centro il concetto di imperfezione come forma autentica di bellezza. Con il patrocinio del Comune di Lecce e della Fondazione ITS Academy IOTA Sviluppo, l’evento propone un percorso espositivo che abbraccia pittura, scultura, fotografia, installazioni e performance. Venticinque le opere in mostra, firmate da artisti e artiste provenienti da tutta Italia. Tra i protagonisti:

Gloria Pastore, con una poetica che affonda nel simbolo e nel mito;

Daniele Dell’Angelo Custode, scultore capace di evocare sacralità e memoria con materiali poveri e organici.

Museo Storico di Lecce: eventi speciali e partecipazione attiva

In programma durante la rassegna al Museo Storico di Lecce, due momenti speciali:

Domani, 7 giugno ore 19:00, la performance “La memoria del corpo” di Maho Sato;

11 giugno ore 18:30, la tavola rotonda “Viaggio oltre lo stereotipo”, a cura degli studenti del corso Narrative Design.

Da segnalare anche il progetto partecipativo “Il Muro delle Imperfezioni”, installazione collettiva in cui i visitatori possono lasciare una testimonianza scritta delle proprie fragilità, trasformandole in segni d’arte condivisi.

“D’Imperfetta Bellezza”: una mostra che parla al cuore

L’imperfezione come crepa da cui entra la luce. Ogni opera in mostra invita lo spettatore a osservare con occhi nuovi le irregolarità, il difetto, il non detto. Un’occasione unica per immergersi in un racconto visivo che unisce arte e identità. La mostra conferma il ruolo della città di Lecce come polo culturale dinamico e innovativo, capace di accogliere linguaggi artistici ibridi e riflessioni profonde. Il Museo Storico di Lecce si conferma punto di riferimento per chi cerca nell’arte non solo bellezza, ma anche senso, dialogo e partecipazione collettiva.

OFF Gallery – Museo Storico di Lecce (ex monastero di Santa Chiara). Inaugurazione sabato 7 ore 18:30.

Ingresso gratuito. Orario: mar-dom 9:00-21:00; domenica 15 solo fino alle 12:00.

Scarica qui la locandina della mostra.