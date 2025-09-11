AIL Foggia dona 700 kit salivari ad ADMO Puglia per la ricerca

FOGGIA – La collaborazione e la solidarietà tra le associazioni sono i pilastri che consentono di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Ne è convinta la presidente di ADMO Puglia, Maria Stea, che domani, venerdì 12 settembre, si appresta a ricevere una preziosa fornitura annuale di kit salivari dall’AIL Foggia Odv. La cerimonia di consegna ufficiale si terrà a mezzogiorno presso la sede di AIL Foggia, un momento che segna un passo cruciale per la crescita delle iscrizioni al Registro Donatori Midollo Osseo e per la lotta alle neoplasie del sangue.

AIL Foggia e ADMO Puglia: una collaborazione che rafforza il registro donatori

I kit salivari rappresentano uno degli strumenti più importanti per la crescita del numero di donatori volontari. La loro semplicità d’uso ha già contribuito a un’accelerazione significativa delle iscrizioni negli ultimi mesi. Grazie a questa fornitura di oltre 700 kit, ADMO Puglia potrà proseguire con ancora maggiore slancio la sua missione. La presidente Stea ha espresso il suo profondo ringraziamento, sottolineando come questa sinergia con AIL Foggia sia un esempio concreto di come il lavoro di squadra tra enti e associazioni possa fare la differenza per la salute e il bene comune.

Il grande obiettivo di ADMO Puglia: informare e sensibilizzare

L’Associazione Donatori Midollo Osseo, nata con lo scopo di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere la leucemia e altre patologie del sangue attraverso la donazione del midollo osseo, da decenni opera con impegno e dedizione. La sede di ADMO Puglia, fondata nel 1992, promuove una cultura della donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole, vista come un valore umanitario universale. La donazione di midollo osseo è un gesto di profonda solidarietà e civismo che trasforma il donatore in un vero e proprio operatore della salute. Questa fornitura di kit salivari consentirà ad Admo di raggiungere un pubblico ancora più vasto, diffondendo un messaggio di speranza e partecipazione.

AIL Foggia e ADMO Puglia: la cerimonia di consegna

Alla cerimonia di consegna, che si svolgerà venerdì 12 settembre 2025 alle ore 12:00 a Foggia, saranno presenti la presidente regionale di ADMO Puglia Maria Stea, il vice presidente Antonio Placentino e la referente per la città di Foggia Nella Santoro, insieme all’intero consiglio direttivo di AIL Foggia, a testimonianza del legame e del profondo rispetto tra le due associazioni.