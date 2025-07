ADMO Puglia e ANCI: firmato protocollo per la donazione midollo osseo

BARI – ADMO Puglia e ANCI insieme per la cultura della donazione. È stata firmata nella tarda mattinata di ieri, presso la sede di ANCI Puglia a Bari, la convenzione tra ADMO Puglia e ANCI Puglia. Un protocollo d’intesa che sancisce l’avvio di una collaborazione importante per promuovere nei Comuni pugliesi la cultura della donazione midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. L’intesa è stata presentata ufficialmente durante una conferenza stampa nella sede ANCI in via Marco Partipilo, alla presenza delle due presidenti – Fiorenza Pascazio per ANCI e Maria Stea per ADMO – insieme ai delegati Anci Francesco Ricci e Giampaolo Romanazzi, al consigliere regionale Francesco Paolicelli e, in collegamento, alla presidente di ADMO Nazionale Rita Malavolta.

ADMO Puglia e ANCI: un protocollo per sensibilizzare cittadini e istituzioni

L’accordo nasce dalla volontà di creare una rete stabile tra enti locali e mondo del volontariato, al fine di rendere capillare la conoscenza e la consapevolezza del gesto della donazione. Oltre a rivolgersi alla cittadinanza, il progetto coinvolgerà attivamente anche amministratori locali, dipendenti comunali e giovani under 35 attraverso eventi, campagne informative e attività condivise con ADMO sul territorio regionale. Presentato anche l’Ambulatorio Mobile ADMO, presente fisicamente davanti alla sede ANCI, che sarà tra i principali strumenti operativi per intercettare nuovi potenziali donatori direttamente nei luoghi di vita e di lavoro delle comunità.

30 anni di impegno per la vita

Fondata nel 1992, ADMO opera da oltre 30 anni per favorire l’iscrizione al Registro Nazionale Donatori Midollo Osseo, informare correttamente i cittadini e salvare vite attraverso il trapianto. La donazione è sempre volontaria, gratuita e anonima, ma soprattutto rappresenta un gesto civico e di profonda solidarietà, che può fare la differenza per chi lotta contro leucemie e malattie del sangue. Per informazioni dettagliate sull’iniziativa e su come diventare donatori, è possibile consultare i siti ufficiali di ADMO Puglia e ANCI Puglia.