Aeroporti di Puglia da record, aumentano i viaggiatori in arrivo e partenza

Continuano i grandi risultati dei due aeroporti pugliesi dedicati al grande pubblico, quello di Bari – Palese e quello di Brindisi – Casale, attualmente tra i preferiti dei viaggiatori del meridione. Solo nel mese di ottobre le presenze di passeggeri sui voli transitanti per le due strutture sono aumentate del 12,8 percento, con una crescita sia sui voli di natura internazionale, pari a 253mila, il 20% in più dello scorso anno nello stesso periodo, sia sui transiti nazionali, con 431mila ospiti, l’8% in più rispetto al 2017.

Turismo d’autunno

Se si pensa che il mese di ottobre non è tra i preferiti da parte dei turisti di tutto il mondo si può capire il grande valore che queste cifre rappresentano e il grande risultato ottenuto da parte dei due grandi aeroporti pugliesi. È di conseguenza emblematico il valore per tutta la Regione Puglia, poiché questi numeri raccontano non solo le ottime performance delle due strutture, nel pieno di opere di ammodernamento, ma anche la sinergia tra queste e le politiche turistiche poste in atto da parte dell’amministrazione regionale, che cercano da tempo di rendere il Tacco d’Italia un polo importante e attraente non solo nel corso dei mesi estivi ma lungo l’arco di tutto l’anno. L’impegno profuso da parte di Aeroporti di Puglia nella continua crescita di collegamenti sta contribuendo non poco nella destagionalizzazione delle offerte, dando vita a quella che può essere ritenuta una vera e propria nuova sfida per il turismo locale.

I dati annuali

I dati rilevati riguardanti la mensilità di ottobre dei due aeroporti vanno ad aggiungersi ai già soddisfacenti risultati su base annua dei due scali, comunque ampiamente positivi. Finora, difatti, i passeggeri in arrivo e partenza dalle strutture locali sono stati oltre 6,43 milioni, in crescita del 7% rispetto ai 6 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Anche in questo caso i valori più importanti si ottengono nella linea internazionale che, con i suoi 1,8 milioni di visitatori in transito solo su Bari, cresce del 18,6%.