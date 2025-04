BARI – ADMO Puglia (Associazione Donatori Midollo Osseo) ha sottoscritto ieri due importanti convenzioni con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari, con l’obiettivo di rafforzare la sensibilizzazione tra gli studenti universitari sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle numerose attività portate avanti da ADMO negli ultimi mesi, in collaborazione con associazioni studentesche attive sul territorio pugliese. Le convenzioni rappresentano un passo decisivo verso la costruzione di un ponte solido tra le istituzioni accademiche e la cultura della donazione, intesa come gesto concreto di solidarietà e responsabilità civile.

ADMO Puglia: più informazione, più consapevolezza

Grazie a questi accordi, le università si impegnano a mettere a disposizione i propri spazi, bacheche, punti informativi e monitor digitali per veicolare campagne informative e iniziative promosse da ADMO Puglia. L’associazione, dal canto suo, garantirà la presenza di personale qualificato e strumenti divulgativi per educare alla donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole.

Le attività previste includeranno anche laboratori, momenti formativi e progetti di educazione alla salute, con il coinvolgimento diretto di gruppi di volontari universitari, pronti a diffondere tra i loro coetanei una cultura di cura, attenzione all’altro e cittadinanza attiva.

Un impegno che parte dal basso e guarda al futuro

«Queste convenzioni – ha dichiarato Maria Stea, presidente di ADMO Puglia – consolidano la nostra presenza nei luoghi dove si formano le coscienze e i cittadini di domani. Ringraziamo le istituzioni universitarie per aver creduto in questo progetto: solo con l’aiuto delle nuove generazioni possiamo costruire una rete sempre più forte di donatori e, con essa, una società più solidale.»

Donare è un gesto semplice che può salvare una vita

ADMO Puglia è attiva da oltre trent’anni per promuovere una cultura della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, strumenti essenziali nella lotta contro leucemie e altre gravi malattie del sangue. Un impegno che parte dall’informazione e si traduce ogni giorno in una speranza concreta per chi attende un trapianto compatibile.