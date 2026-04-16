Medimex 2026: Taranto capitale del punk con la Mostra Ramones

TARANTO – Dal 17 al 21 giugno la città dei due mari ospiterà gli scatti iconici di Roberta Bayley e un mapping monumentale sul Castello Aragonese. Il punk festeggia mezzo secolo tra storia e innovazione al Medimex 2026, che si rivela non solo un festival, ma un vero e proprio viaggio nel tempo con questo doppio appuntamento che fonde musica leggendaria e arti visive. Quest’anno i riflettori sono puntati sulla nascita del punk, un movimento nato nei bassifondi di New York e diventato, 50 anni dopo, patrimonio culturale globale.

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Medimex 2026: al MArTA la fotografa che ha fermato il tempo

Dal 17 giugno al 6 luglio il Museo Archeologico Nazionale MArTA ospiterà la mostra Ramones, in anteprima nazionale assoluta, dal titolo “Roberta Bayley: The Ramones, CBGB’s and New York City”. Cinquanta scatti che raccontano la New York elettrica degli anni Settanta proprio in occasione del Medimex 2026. Tra questi l’iconica foto del 1976 che ritrae i Ramones davanti a un muro del Lower East Side, diventata poi la copertina del loro primo, leggendario album Ramones (1976). La stessa Roberta Bayley sarà presente il 17 giugno per incontrare il pubblico e svelare i segreti di quegli scatti che hanno definito un’epoca.

Il Castello Aragonese si accende al grido di “Hey! Ho! Let’s go!”

Dal 19 al 21 giugno, inoltre, le mura del Castello Aragonese prenderanno vita grazie allo spettacolo di videomapping firmato da Roberto Santoro e Blending Pixels. Lo show, intitolato significativamente “Hey! Ho! Let’s go!”, trasformerà la facciata della fortezza in una tela dinamica, ripercorrendo l’evoluzione del punk dalle origini underground fino al successo planetario. Un’esperienza immersiva dove la luce e il suono racconteranno la ribellione trasformata in arte.

Medimex 2026: la colonna sonora sul Lungomare di Taranto

I due eventi faranno da cornice ai grandi concerti sulla rotonda del Lungomare previsti per il Medimex 2026. Un cartellone stellare che vedrà alternarsi Pet Shop Boys, Suede, Slowdive, NYC Redux Band (con un tributo speciale alla musica dei Ramones) e Agents of Time. Il Medimex si conferma così l’appuntamento di punta di Puglia Sounds, un progetto di Regione Puglia e Puglia Culture capace di rimettere il territorio al centro del mercato musicale internazionale.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.