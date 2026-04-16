menu sito
puglia notizie
Notizie Puglia

Home » Notizie Puglia » Medimex 2026: Taranto capitale del punk con la Mostra Ramones

Medimex 2026: Taranto capitale del punk con la Mostra Ramones

Medimex 2026: Taranto capitale del punk con la Mostra Ramones

TARANTO – Dal 17 al 21 giugno la città dei due mari ospiterà gli scatti iconici di Roberta Bayley e un mapping monumentale sul Castello Aragonese. Il punk festeggia mezzo secolo tra storia e innovazione al Medimex 2026, che si rivela non solo un festival, ma un vero e proprio viaggio nel tempo con questo doppio appuntamento che fonde musica leggendaria e arti visive. Quest’anno i riflettori sono puntati sulla nascita del punk, un movimento nato nei bassifondi di New York e diventato, 50 anni dopo, patrimonio culturale globale.

Contenuto

Medimex 2026: al MArTA la fotografa che ha fermato il tempo

Dal 17 giugno al 6 luglio il Museo Archeologico Nazionale MArTA ospiterà la mostra Ramones, in anteprima nazionale assoluta, dal titolo “Roberta Bayley: The Ramones, CBGB’s and New York City”. Cinquanta scatti che raccontano la New York elettrica degli anni Settanta proprio in occasione del Medimex 2026. Tra questi l’iconica foto del 1976 che ritrae i Ramones davanti a un muro del Lower East Side, diventata poi la copertina del loro primo, leggendario album Ramones (1976). La stessa Roberta Bayley sarà presente il 17 giugno per incontrare il pubblico e svelare i segreti di quegli scatti che hanno definito un’epoca.

Il Castello Aragonese si accende al grido di “Hey! Ho! Let’s go!”

Dal 19 al 21 giugno, inoltre, le mura del Castello Aragonese prenderanno vita grazie allo spettacolo di videomapping firmato da Roberto Santoro e Blending Pixels. Lo show, intitolato significativamente “Hey! Ho! Let’s go!”, trasformerà la facciata della fortezza in una tela dinamica, ripercorrendo l’evoluzione del punk dalle origini underground fino al successo planetario. Un’esperienza immersiva dove la luce e il suono racconteranno la ribellione trasformata in arte.

Medimex 2026: la colonna sonora sul Lungomare di Taranto

I due eventi faranno da cornice ai grandi concerti sulla rotonda del Lungomare previsti per il Medimex 2026. Un cartellone stellare che vedrà alternarsi Pet Shop Boys, Suede, Slowdive, NYC Redux Band (con un tributo speciale alla musica dei Ramones) e Agents of Time.  Il Medimex si conferma così l’appuntamento di punta di Puglia Sounds, un progetto di Regione Puglia e Puglia Culture capace di rimettere il territorio al centro del mercato musicale internazionale.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Iscriviti alla Newsletter

Non riceverai spam ma messaggi in base agli interessi selezionati. Potrai inoltre annullare l'iscrizione in ogni momento.



Notizie Puglia › Altre notizie interessanti

Bari omaggia Claudio Baglioni con la Sacra Manna di San Nicola

Bari omaggia Claudio Baglioni con la Sacra Manna di San Nicola | Puglia.com
15 Apr 2026

Quest’anno tornano le Red Bull Cliff Diving World Series a Polignano a Mare

Quest’anno tornano le Red Bull Cliff Diving World Series a Polignano a Mare | Puglia.com
14 Apr 2026

Ermal Meta Tour 2026: tutte le date e il ritorno all’Eremo Club di Molfetta

Ermal Meta Tour 2026: tutte le date e il ritorno all’Eremo Club di Molfetta | Puglia.com
13 Apr 2026

Saline di Margherita di Savoia: road trip in Puglia alla scoperta della salina più grande d’Europa | Puglia.com 

Saline di Margherita di Savoia: road trip in Puglia alla scoperta della salina più grande d’Europa | Puglia.com
11 Apr 2026

Giornata della Costa in Puglia: questa domenica fari aperti e altri eventi

Giornata della Costa in Puglia: questa domenica fari aperti e altri eventi | Puglia.com
10 Apr 2026

Distanziometro e gioco fisico: il caso di Francavilla Fontana apre il dibattito

Distanziometro e gioco fisico: il caso di Francavilla Fontana apre il dibattito | Puglia.com
9 Apr 2026




Inserisci Azienda
Crea la tua Email
Promuovi Evento