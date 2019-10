Tutta la Puglia e non solo si sta mobilitando per Felice Guastamacchia, un bambino di soli tre anni che lotta costantemente contro l’Epidermolisi Bollosa, patologia dalla quale è affetto sin dalla nascita.

Nell’ultimo periodo a Felice è stata diagnosticata anche un’aplasia midollare, che per essere curata prevede il trapianto del midollo osseo. Questa procedura, tuttavia, non è semplice come la donazione di sangue: la compatibilità è pari a un caso su centomila.

Il video di Ronn Moss

Tra tutti coloro che si sono mostrati interessati alla sensibilizzazione circa la possibilità di diventare donatori di Midollo Osseo si è aggiunto anche la vecchia star di Beautiful Ronn Moss, attore che non ha mai nascosto il suo amore per la Puglia, regione che visita non appena possibile. Appena venuto a conoscenza della storia del piccolo Felice, Ridge ha deciso di girare un video nel quale esorta tutti a registrarsi al sito dell’Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo). Dopotutto più sono gli iscritti al sistema maggiori sono le possibilità di regalare delle nuove speranze di vita non solo a Felice ma a tutti i bisognosi.

La storia di Felice

Come scritto sulla pagina Facebook nata per sostenere Felice, Help4Felice, il piccolo, nato il 10 agosto del 2016 è affetto da Epidermolisi Bollosa.

Con questo termine si indica una patologia che strappa la pelle di dosso e che lacera le mucose costringendo la cute a rimarginarsi come può storpiando però la parte del corpo che ha scelto di colpire, portando addirittura alla morte per soffocamento o per fame.

Al momento l’unica possibile cura sperimentale è in America ed è molto costosa, motivo per il quale è stata indetta una raccolta fondi (IBAN IT 90A 03015 03200 0000 0359 5895) per consentire al piccolo e ai suoi genitori di tentare l’unica via possibile.

Perché è necessario un trapianto

Con l’ultima diagnosi dello scorso agosto, che ha stabilito che il midollo osseo di Felice non funziona più, il bambino continua ad essere sottoposto a continue trasfusioni visto il livello di globuli bianchi e rossi, quasi ridotti allo zero.

Come ha ricordato anche Ronn Moss all’interno del video, più sono gli iscritti all’Admo maggiori saranno le possibilità di donare a Felice un nuovo motivo per sorridere.