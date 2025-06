A Putignano è arrivata La Bella Stagione: festival e musica fino a ottobre

PUTIGNANO – Dalla settimana scorsa a Putignano è cominciata ufficialmente la Bella Stagione portando nella città un susseguirsi di eventi culturali, musicali e tradizionali che si protrarranno fino a ottobre. La programmazione coinvolge oltre 20 luoghi sparsi sul territorio comunale, dal borgo antico ai quartieri più periferici, con un’attenzione particolare anche al quartiere di San Nicola, inserito per la prima volta nel circuito.

La Bella Stagione 2025: festival e concerti animano la città e i quartieri

Sono quattro i festival musicali principali che animeranno gli eventi estivi Putignano: Sonic Town, Coopera Village, Little Farm Festival e la XIX edizione del Carl Orff Music Festival, che offrirà anche serate gratuite in Piazza Teatro. Eventi come CinemaCielo e L’Estate che Vorrei porteranno cinema e ballo anche nei quartieri di San Filippo, Villa Primo Maggio e San Pietro Piturno, rafforzando la cultura diffusa in tutta la città. Anche la stand up comedy ha già debuttato con il Putignano Comedy Festival nel borgo antico, con spettacoli dal vivo e una nuova stagione di appuntamenti teatrali da luglio.

Cartapesta, innovazione e tradizione: nuove iniziative per l’estate

Protagonista indiscussa de La Bella Stagione di Putignano resta la cartapesta con “Paradossalmente – La Scienza in Cartapesta”, un museo a cielo aperto con installazioni dedicate alla fisica quantistica, in programma dal 13 luglio nel centro storico, seguito dalle “Serate Quantiche”, laboratori creativi per famiglie. La stagione si chiuderà con la prima Carnival Fashion Week, una vera e propria settimana della moda dedicata agli abiti carnascialeschi provenienti da tutto il Sud Italia, con sfilate e mercatini in piazza Teatro.

La Bella Stagione 2025: tradizioni e cultura per valorizzare la comunità

L’assessore Mariano Intini evidenzia come l’obiettivo sia tenere viva la città anche d’estate, valorizzando tradizioni e rete culturale senza confrontarsi con la costa. Il sindaco Michele Vinella sottolinea invece la forza di Putignano, capace di stupire con la sua cartapesta, il Carnevale e una vivacità culturale che coinvolge tutta la comunità, anche grazie a collaborazioni importanti come il Festival Lectorinfabula.

Scarica qui la locandina ufficiale de La Bella Stagione 2025.