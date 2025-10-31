Stasera arriva il Villaggio degli Elfi a Roseto Valfortore

Il borgo di Roseto Valfortore, uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione Touring Club Italiano, è pronto a vivere un nuovo inverno da sogno nella splendida cornice dei monti Dauni. A partire da stasera fino al 18 gennaio 2026 il borgo si animerà con un fitto calendario di eventi, spettacoli e tradizioni che culmineranno con il ritorno del suggestivo “Villaggio degli Elfi e delle Fiabe”, un’esperienza unica che negli ultimi anni ha conquistato famiglie, turisti e appassionati di magia natalizia.

Villaggio degli Elfi: stasera si parte con l’Halloween Party

A inaugurare la stagione sarà, proprio stasera, il coloratissimo “Halloween Party” al Bar Italia (ore 19:00). Un appuntamento all’insegna del divertimento tra maschere, musica e sorprese per tutte le età. Un modo originale per dare il via a un calendario che promette emozioni fino al nuovo anno.

Roseto Valfortore a Natale: tra vino, magia e luminarie

Il mese di novembre sarà dedicato alle tradizioni e ai sapori locali. Sabato 22 le vie del centro storico ospiteranno San Martino S’prov e S’appil, la festa del vino nuovo e dei prodotti tipici. Domenica 30, invece, il borgo accenderà ufficialmente la magia del Natale con l’accensione delle luminarie e l’apertura de Il Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe, accompagnata da una spettacolare parata di mascotte che farà sognare grandi e piccini.

Dicembre: il cuore del Villaggio degli Elfi

Dicembre sarà il cuore pulsante del programma con eventi pensati per ogni età. Lunedì 8, nell’ex Chiesa di San Rocco, spazio allo spettacolo natalizio, mentre il 23 dicembre sarà la volta del momento più atteso dai bambini: l’arrivo di Babbo Natale, pronto a portare doni e sorrisi nel Villaggio degli Elfi. La Vigilia di Natale invece sarà segnata dalla tradizionale processione delle Fagghje, uno dei riti più antichi e identitari del borgo. Il giorno di Natale, giovedì 25, ci sarà il concerto dei Gospel Italian Singers. Durante tutto il periodo natalizio, dal 1° dicembre al 18 gennaio, il borgo sarà inoltre trasformato da un percorso di luci e installazioni suggestive, arricchito da laboratori tematici dedicati a dolci, cioccolato, decorazioni e “mani in pasta”.

Gennaio tra festa e devozione

Il nuovo anno si aprirà martedì 6 gennaio con l’arrivo della Befana (ore 19:30), mentre sabato 17 gennaio tornerà uno degli appuntamenti più amati della tradizione rosetana: I Foche de Sant’Antone con i falò artistici, la musica popolare e le degustazioni dei piatti tipici invernali.

Roseto Valfortore: un borgo che fa innamorare

“Il Villaggio degli Elfi e delle Fiabe – commenta il sindaco di Roseto Valfortore Lucilla Parisi – è ormai diventato un appuntamento fisso che richiama centinaia di visitatori, offrendo un’esperienza capace di unire la bellezza del Natale alla genuinità del nostro borgo.”

Scarica qui il programma completo.