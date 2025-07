Madonna del Carmine a Roseto Valfortore: stasera al via i festeggiamenti

ROSETO VALFORTORE – Iniziano questa sera, alle ore 19:00, i solenni festeggiamenti giubilari in onore della Madonna del Carmine a Roseto Valfortore, in occasione dei duecento anni dall’arrivo a Roseto della statua venerata. È un evento storico per il borgo dauno, che dal 1825 rinnova la propria devozione con un’intensità che unisce fede, cultura e identità collettiva. La cerimonia inaugurale prevede la Santa Messa nella Chiesa Madre, seguita dalla processione e dalla rinnovazione dell’atto di consacrazione del paese alla Madonna. Un gesto simbolico e profondo, che apre cinque giorni ricchi di appuntamenti liturgici, musicali e commemorativi.

Madonna del Carmine: tra devozione, tradizione e grandi eventi

Venerdì 25 luglio sarà la giornata dedicata agli anziani, con una celebrazione presso la Residenza Attilio Cascioli e il suono festoso di tutte le campane del paese. La sera, dopo il Santo Rosario, spazio alla musica con il concerto in piazza di Mirko Casadei e la sua Orchestra. Sabato 26 luglio sarà animato dalla presenza della Grande Banda del Cilento, che accompagnerà anche la suggestiva processione vespertina, durante la quale la statua della Madonna del Carmine incontrerà in piazza i simulacri dei santi patroni. Il culmine si raggiungerà domenica 27 luglio con la messa solenne, la processione principale e la Santa Messa presieduta dal vescovo di Lucera–Troia. La serata si concluderà con il concerto di RDS Radio Dimensione Suono e un grande spettacolo pirotecnico.

Annullo postale commemorativo per il bicentenario e mostra filatelica

In occasione della giornata clou, Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con annullo speciale dedicato al Bicentenario. Lo stand sarà aperto dalle 8 alle 14 in Piazza Bartolomeo III di Capua. Sarà disponibile anche una cartolina commemorativa disegnata dall’artista Tamara Valentini, simbolo del legame tra fede e cultura.

Lunedì il gran finale con Danilo Sacco

I festeggiamenti per la Madonna del Carmine si chiuderanno lunedì 28 luglio con la processione del Paradiso e il concerto conclusivo di Danilo Sacco, ex voce dei Nomadi. Per chi desidera vivere un evento intenso e partecipato, Roseto Valfortore offre in questi giorni un’occasione unica per celebrare due secoli di fede, musica e tradizione. Per maggiori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali della Parrocchia o della Fondazione Attilio Cascioli.

Scarica qui il programma completo degli eventi estivi 2025 di Roseto Valfortore.