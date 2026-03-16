La Mostra Barocco e Neobarocco dal 21 marzo a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA – C’è un filo invisibile che lega la teatralità del Seicento alle tensioni dell’arte moderna, e quel filo passerà per Francavilla Fontana. Dal prossimo 21 marzo le sale del maestoso Castello Imperiali si trasformeranno nel palcoscenico della Mostra “Barocco e Neobarocco da Rubens a Fontana”, una mostra di respiro nazionale che celebra il dialogo tra epoche diverse sotto il segno della meraviglia. L’annuncio arriva da Pierangelo Argentieri, anima del protocollo Puglia Walking Art, che ha ufficializzato il lancio del nuovo portale web dove è già possibile scoprire i segreti di questo percorso espositivo unico.

Mostra Barocco e Neobarocco: un viaggio da Rubens a De Chirico

Curata da Pierluigi Carofano, la Mostra Barocco e Neobarocco trae ispirazione dal celebre saggio di Omar Calabrese, L’età neobarocca. Il visitatore si troverà immerso in un allestimento spettacolare dove le opere di giganti come Rubens, Van Dyck, Bernini e Guido Reni dialogheranno con le avanguardie di Lucio Fontana, Giorgio de Chirico e Mario Schifano. Non sarà una semplice esposizione, ma un’esperienza immersiva: pannelli bilingue, didascalie approfondite e un catalogo dedicato accompagneranno i turisti e gli appassionati in un viaggio fatto di luce, materia e spirito.

Il Castello Imperiali di Francavilla Fontana: la cornice perfetta

Non poteva esserci location migliore. Il Castello di Francavilla Fontana, esso stesso un gioiello barocco, non farà solo da contenitore, ma diventerà parte integrante dell’opera. “Siamo consapevoli del pregio storico del Castello e la mostra lo valorizzerà ulteriormente, inserendolo in un circuito culturale di rilevanza nazionale”, ha commentato con orgoglio il sindaco Antonello Denuzzo, sottolineando come l’evento rappresenti una sfida vinta per l’economia e l’immagine della città.

Puglia Walking Art: la cultura che si muove

Il progetto consolida la rete di imprese Micexperience Puglia, che continua a tessere legami tra le comunità più iconiche della regione. Con la Mostra Barocco e Neobarocco, la Puglia si conferma non solo terra di mare e accoglienza, ma hub culturale capace di attrarre grandi nomi e grandi collaborazioni, grazie al supporto della Regione Puglia e della Direzione Regionale Musei Nazionali. Se stai programmando una gita fuori porta tra marzo e luglio, Francavilla Fontana è la tappa obbligatoria per nutrire lo spirito.

Scarica qui la locandina ufficiale della mostra.