menu sito
notizie provincia bari
Eventi provincia BariEventi PugliaNews BariNotizie Puglia

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia Bari » Talos Festival 2025: Ruvo di Puglia suona a cielo aperto

Talos Festival 2025: Ruvo di Puglia suona a cielo aperto

Talos Festival 2025: Ruvo di Puglia suona a cielo aperto

RUVO DI PUGLIA – Dal 12 al 14 settembre torna a Ruvo di Puglia il Talos Festival, appuntamento che da oltre trent’anni unisce suoni di banda, sperimentazione musicale, danza contemporanea e arte visiva. Quest’anno la novità è Piazza Matteotti, cuore della città trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto con concerti gratuiti per tutti.

Talos Festival: un cartellone internazionale e interdisciplinare

Il Talos Festival si distingue per la capacità di intrecciare linguaggi diversi: dal jazz cosmico di Gianluca Petrella al rap iconico di Frankie hi-nrg mc, dall’energia poliritmica della Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp alla tradizione delle bande locali. Accanto alla musica, la Compagnia Menhir porta la trilogia “WHERE”, un progetto di danza contemporanea che esplora corpo e comunità in tre azioni coinvolgenti.

Ruvo di Puglia: la città come palcoscenico vivente

Accanto ai live, spicca il progetto Human Ensemble con “Arti e Mestieri”, performance nata dalla collaborazione con artigiani locali che costruiranno strumenti musicali da materiali come ferro, legno e marmo. Il risultato è un’esperienza che fonde mestieri antichi e linguaggi moderni, trasformando Ruvo di Puglia in un laboratorio di creatività.

L’omaggio a Pino Daniele con la Banda Talos

Tra i momenti più emozionanti, la Banda Talos di Ruvo di Puglia renderà omaggio a Pino Daniele nel giorno conclusivo, in occasione dei 70 anni dalla nascita e dei 10 dalla scomparsa. Un concerto speciale che lega tradizione bandistica e memoria collettiva.

Talos Festival: un festival inclusivo e gratuito

Il Talos Festival è interamente a ingresso libero, per permettere a tutti di vivere tre giornate di musica, arte e cultura. Una manifestazione che racconta Ruvo come città aperta, creativa e accogliente.

Quando: da venerdì 12 a domenica 14 settembre 2025.
Dove: Piazza Matteotti, Atrio Museo del Libro e Chiostro ex Convento dei Domenicani, Ruvo di Puglia (BA).
Ingresso: gratuito.

Scarica qui il programma completo del festival.

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


Iscriviti alla Newsletter

Non riceverai spam ma messaggi in base agli interessi selezionati. Potrai inoltre annullare l'iscrizione in ogni momento.



Eventi provincia Bari Eventi Puglia News Bari Notizie Puglia › Altre notizie interessanti

Giornalisti del Mediterraneo: festival culturale a Otranto

150- Giornalisti del Mediterraneo
2 Set 2025

60 e una notte: lo show musicale illumina Foggia Estate 2025

60 e una notte: lo show musicale illumina Foggia Estate 2025 | Puglia.com
1 Set 2025

Air Show Barletta: domani le Frecce Tricolori sul lungomare

Air Show Barletta: domani le Frecce Tricolori sul lungomare | Puglia.com
30 Ago 2025

Tracce sul Novecento a Foggia: Picasso, Dalì e Lichtenstein

Tracce sul Novecento a Foggia: Picasso, Dalì e Lichtenstein | Puglia.com
29 Ago 2025

Jogo dos Famosos: Ronaldinho domani allo stadio di Barletta

Jogo dos Famosos: Ronaldinho domani allo stadio di Barletta | Puglia.com
28 Ago 2025

Le stelle a teatro: domani sera ultimo evento a Monopoli

Le stelle a teatro: domani sera ultimo evento a Monopoli | Puglia.com
27 Ago 2025




Inserisci Azienda
Crea la tua Email
Promuovi Evento