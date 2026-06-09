menu sito
puglia notizie
Notizie Puglia

Home » Notizie Puglia » Panino Andria 1931: la Burrata di Andria IGP conquista Autogrill

Panino Andria 1931: la Burrata di Andria IGP conquista Autogrill

Panino Andria 1931: la Burrata di Andria IGP conquista Autogrill

La straordinaria tradizione gastronomica della Puglia diventa protagonista delle principali tratte stradali del nostro Paese. Ha fatto il suo debutto ufficiale Andria 1931, l’ultimo nato della linea premium Origini Edition firmata da Autogrill in stretta collaborazione con la Fondazione Qualivita.

Il progetto, nato sotto l’egida del MASAF e della FIPE, era stato battezzato lo scorso aprile a Roma alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida. Oggi quel percorso a lungo termine fa tappa fissa nei cuori e nei palati dei viaggiatori, celebrando le eccellenze DOP e IGP italiane attraverso una ricetta che racchiude l’essenza stessa della nostra regione.

Contenuto

Un morso di storia: la Burrata di Andria IGP sale in cattedra con Andria 1931

A dare il nome e il carattere al nuovo panino Autogrill Andria 1931 è la Burrata di Andria IGP, un prodotto unico al mondo che racchiude una storia affascinante. La denominazione “1931” non è affatto casuale: vuole essere un omaggio filologico e un richiamo all’anno di una delle primissime segnalazioni ufficiali di questa golosa invenzione, nata nei primi decenni del Novecento dall’ingegno e dalla maestria di un visionario mastro casaro andriese.

All’interno del fragrante panino, la cremosità della Burrata di Andria si sposa magistralmente con un altro pilastro della norcineria pugliese: il Capocollo di Martina Franca, presidio di artigianalità e profumi della Valle d’Itria. A legare e impreziosire questa unione perfetta ci pensa l’abbraccio dorato dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP, per un mix di sapori che esalta il meglio del Mediterraneo.

Cultura, territorio e numeri da primato

L’iniziativa non è solo un piacere per il palato, ma rappresenta un’operazione culturale ed economica di grandissimo impatto. L’Italia è infatti il Paese numero uno in Europa per prodotti agroalimentari a Indicazione Geografica protetta. Secondo gli ultimi dati del Rapporto Ismea-Qualivita, il solo comparto del cibo DOP e IGP italiano genera un valore monumentale di 9,6 miliardi di euro, confermandosi un asset strategico per l’intera economia nazionale.

Autogrill ha deciso di farsi ambasciatore di questa immensa ricchezza: circa il 75% degli acquisti alimentari annuali del gruppo proviene infatti da fornitori con sede in Italia e l’assortimento attuale vanta già oltre 60 prodotti certificati.

“Origini Edition nasce per offrire ai viaggiatori un’esperienza che unisca gusto, autenticità, identità territoriale e scoperta del patrimonio enogastronomico italiano”, ha commentato con orgoglio Massimiliano Santoro, CEO Italy di Avolta. “Un progetto d’eccellenza che racconta il legame profondo tra ricette, territori e storia”.

Gli ha fatto eco Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta, ricordando la recente vetrina al Forum Internazionale della Cucina Italiana di TuttoFood: “Vogliamo portare nella ristorazione di viaggio il valore più autentico della Cucina Italiana, recentemente riconosciuta patrimonio Unesco, rendendola accessibile ogni giorno a milioni di passeggeri italiani e internazionali”.

Che tu stia per affrontare un lungo viaggio di lavoro o l’inizio delle tanto agognate vacanze estive verso le spiagge pugliesi, da oggi la sosta in Autogrill avrà tutto un altro sapore con il nuovo panino Andria 1931.

Buon viaggio e buon appetito!

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


Iscriviti alla Newsletter

Non riceverai spam ma messaggi in base agli interessi selezionati. Potrai inoltre annullare l'iscrizione in ogni momento.



Notizie Puglia › Altre notizie interessanti

L’olio pugliese trionfa allo Zefferino d’Oro Monini 2026: en plein di premi

L’olio pugliese trionfa allo Zefferino d’Oro Monini 2026: en plein di premi | Puglia.com
8 Giu 2026

Aeroporti di Puglia da record: oltre 1,2 milioni di passeggeri sui voli in Puglia

Aeroporti di Puglia da record: oltre 1,2 milioni di passeggeri sui voli in Puglia | Puglia.com
5 Giu 2026

Al Bano “Madre”: nuovo singolo per il Leone di Cellino San Marco

Al Bano “Madre”: nuovo singolo per il Leone di Cellino San Marco | Puglia.com
29 Mag 2026

Leone d’Oro alla Cultura a Roberta Di Laura: la danzatrice tarantina trionfa a Venezia

Leone d'Oro alla Cultura a Roberta Di Laura: la danzatrice tarantina trionfa a Venezia | Puglia.com
26 Mag 2026

Frutta Realistica Daloiso: da Barletta il nuovo trend degli stampi 3D per dolci

Frutta Realistica Daloiso: da Barletta il nuovo trend degli stampi 3D per dolci | Puglia.com
22 Mag 2026

Riccardo Scamarcio è Federico II sul set de “La Meraviglia del Mondo”

Riccardo Scamarcio è Federico II sul set de "La Meraviglia del Mondo" | Puglia.com
21 Mag 2026




Inserisci Azienda
Crea la tua Email
Promuovi Evento