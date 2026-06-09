Panino Andria 1931: la Burrata di Andria IGP conquista Autogrill

La straordinaria tradizione gastronomica della Puglia diventa protagonista delle principali tratte stradali del nostro Paese. Ha fatto il suo debutto ufficiale Andria 1931, l’ultimo nato della linea premium Origini Edition firmata da Autogrill in stretta collaborazione con la Fondazione Qualivita.

Il progetto, nato sotto l’egida del MASAF e della FIPE, era stato battezzato lo scorso aprile a Roma alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida. Oggi quel percorso a lungo termine fa tappa fissa nei cuori e nei palati dei viaggiatori, celebrando le eccellenze DOP e IGP italiane attraverso una ricetta che racchiude l’essenza stessa della nostra regione.

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Un morso di storia: la Burrata di Andria IGP sale in cattedra con Andria 1931

A dare il nome e il carattere al nuovo panino Autogrill Andria 1931 è la Burrata di Andria IGP, un prodotto unico al mondo che racchiude una storia affascinante. La denominazione “1931” non è affatto casuale: vuole essere un omaggio filologico e un richiamo all’anno di una delle primissime segnalazioni ufficiali di questa golosa invenzione, nata nei primi decenni del Novecento dall’ingegno e dalla maestria di un visionario mastro casaro andriese.

All’interno del fragrante panino, la cremosità della Burrata di Andria si sposa magistralmente con un altro pilastro della norcineria pugliese: il Capocollo di Martina Franca, presidio di artigianalità e profumi della Valle d’Itria. A legare e impreziosire questa unione perfetta ci pensa l’abbraccio dorato dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP, per un mix di sapori che esalta il meglio del Mediterraneo.

Cultura, territorio e numeri da primato

L’iniziativa non è solo un piacere per il palato, ma rappresenta un’operazione culturale ed economica di grandissimo impatto. L’Italia è infatti il Paese numero uno in Europa per prodotti agroalimentari a Indicazione Geografica protetta. Secondo gli ultimi dati del Rapporto Ismea-Qualivita, il solo comparto del cibo DOP e IGP italiano genera un valore monumentale di 9,6 miliardi di euro, confermandosi un asset strategico per l’intera economia nazionale.

Autogrill ha deciso di farsi ambasciatore di questa immensa ricchezza: circa il 75% degli acquisti alimentari annuali del gruppo proviene infatti da fornitori con sede in Italia e l’assortimento attuale vanta già oltre 60 prodotti certificati.

“Origini Edition nasce per offrire ai viaggiatori un’esperienza che unisca gusto, autenticità, identità territoriale e scoperta del patrimonio enogastronomico italiano”, ha commentato con orgoglio Massimiliano Santoro, CEO Italy di Avolta. “Un progetto d’eccellenza che racconta il legame profondo tra ricette, territori e storia”.

Gli ha fatto eco Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta, ricordando la recente vetrina al Forum Internazionale della Cucina Italiana di TuttoFood: “Vogliamo portare nella ristorazione di viaggio il valore più autentico della Cucina Italiana, recentemente riconosciuta patrimonio Unesco, rendendola accessibile ogni giorno a milioni di passeggeri italiani e internazionali”.

Che tu stia per affrontare un lungo viaggio di lavoro o l’inizio delle tanto agognate vacanze estive verso le spiagge pugliesi, da oggi la sosta in Autogrill avrà tutto un altro sapore con il nuovo panino Andria 1931.



Buon viaggio e buon appetito!