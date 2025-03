Tahar Ben Jelloun riceve le chiavi della città di Bari: “Qui mi sento a casa”

BARI – Parole profonde, cariche di gratitudine e umanità, hanno accompagnato la cerimonia solenne con cui la città di Bari ha consegnato le chiavi a Tahar Ben Jelloun, scrittore, poeta e intellettuale. Una delle voci più lucide del Mediterraneo contemporaneo. La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare di Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Vito Leccese, del direttore del Bif&st 2025 Oscar Iarussi e della presidente di Apulia Film Commission Annamaria Tosto. In questi giorni Ben Jelloun è a Bari per presiedere la giuria della sezione Meridiana del Bif&st 2025, dedicata alle cinematografie dei Paesi del Mediterraneo.

Una voce potente per i valori del Mediterraneo

«Qui a Bari mi sento a casa. In tutta Italia mi sento a casa perché questo Paese mi ha accolto, ha pubblicato i miei libri e i miei scritti», ha dichiarato emozionato Tahar Ben Jelloun, sottolineando i valori comuni che legano la sua cultura a quella pugliese: fraternità, solidarietà, identità condivisa.

Il sindaco Vito Leccese ha spiegato il senso profondo del riconoscimento: «Con le sue opere, Ben Jelloun ha esplorato come pochi altri i temi dell’immigrazione, dell’identità e del razzismo, regalandoci pagine in cui la tradizione araba incontra la contemporaneità letteraria. La sua scrittura ci accompagna nell’esilio, nella nostalgia, in quella sospensione tra reale e surreale che chiama ogni lettore a guardarsi dentro».

Le chiavi della città: simbolo di accoglienza e appartenenza

La consegna delle chiavi rappresenta molto più di un gesto simbolico. È, nelle parole del sindaco, «la volontà di accogliere ed essere accolti, ospitare ed essere ospitati. Offrire le chiavi è un invito a legarsi alla città, a considerarla casa».

E oggi Bari, città ponte tra culture e popoli, abbraccia Tahar Ben Jelloun come cittadino onorario dell’anima. Un gesto che riconosce in lui una figura capace di costruire ponti e di dare voce a chi non ha voce.