Stop allo scirocco, da oggi torna il freddo su tutta la Puglia

Una settimana invernale movimentata quella che ci aspetta per questo periodo di metà gennaio, caratterizzata da un inizio incredibilmente caldo nonostante la stagione e poi di nuovo il freddo. Ciò è dovuto al vento di Scirocco che risalendo da sud est porta con sé l’aria nordafricana caratterizzata da calore e scarsa umidità. A tratti, piogge abbondanti comunque di breve durata, prima di un ritorno alle alte temperature caratteristiche.

Da metà settimana, tuttavia, è previsto un abbassamento della temperatura generale con un aumento dei rovesci. Già da oggi una perturbazione di origine atlantica sta portando una nuova ondata di gelo e maltempo. A soffrirne sarà innanzitutto il territorio del foggiano, con un rapido peggioramento delle condizioni meteo andando verso sud. I primi temporali hanno raggiunto il nord della regione nelle prime ore del mattino ed entro sera sono previsti nel leccese e nel tarantino. Le prospettive per il fine settimana non sono rosee: l’isolamento di una circolazione di bassa pressione concentrerà sulla Puglia uno strato di nubi minacciose e solo verso sabato saranno probabili eventuali schiarite ed un temporaneo ritorno ad un tepore più primaverile. Quella di sabato dovrebbe essere comunque una fase temporanea, prima di tornare ad un’instabilità climatica nella giornata di domenica.

I venti dovrebbero essere deboli, provenienti per lo più dal mare. Nel weekend diventeranno ben più gelidi e per avere di nuovo temperature elevate bisognerà attendere il prossimo lunedì.

Possiamo concludere quindi non consigliando questo fine settimana per eventuali gite fuori porta od all’aperto: instabilità climatica e possibili rovesci in qualsiasi momento saranno all’ordine del giorno, ed è consigliabile avere con sé un ombrello.

Nulla di davvero critico, in ogni caso: per quanto le temperature possano precipitare resteranno comunque intorno alle medie del periodo. Non a caso, l’anormalità era dettata per lo più dal caldo primaverile che aveva avvolto la regione in questo periodo natalizio.