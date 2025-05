Stakeholder Forum ANCI: oggi a Ostuni il talk su giovani e mobilità

OSTUNI – Oggi, martedì 13 maggio, alle ore 12:30, Ostuni sarà teatro del primo Stakeholder Forum ANCI del Giro-E 2025. L’evento, organizzato in collaborazione con ANCI Puglia e il Comune di Ostuni, si inserisce nel programma di supporto ai Comuni italiani finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili. La location scelta è il “Green Fun Village”, area hospitality allestita per la partenza della prima tappa della e-bike experience non competitiva del Giro-E, che quest’anno prende il via proprio dalla “Città Bianca”.

Un programma ricco di interventi e testimonianze

L’incontro si aprirà con un aperitivo di benvenuto, seguito dai saluti istituzionali di Angelo Pomes, Sindaco di Ostuni, e Fiorenza Pascazio, Presidente ANCI Puglia. Pomes illustrerà l’impegno della città verso un futuro sostenibile, mentre Pascazio approfondirà il ruolo delle autonomie locali nella promozione della mobilità sostenibile e della partecipazione giovanile. La prima sessione, dedicata a “Politiche, infrastrutture e innovazione per una mobilità sostenibile”, vedrà gli interventi di:

Elio Sannicandro, Direttore Asset Regione Puglia, sul Piano Regionale della Mobilità Ciclistica;

Michele Ottomanelli, Responsabile Spoke 8 CN MOST, sulla ricerca e innovazione per la mobilità del futuro;

Mauro Starinieri, Responsabile COE Smart Mobility di Lutech Spa, sulle tecnologie intelligenti per una mobilità accessibile;

Matteo Pertosa, CEO di Vaimoo, su bike sharing e micro-mobilità come opportunità per l’imprenditoria giovanile;

Furio Pradella, CEO di Sistemi Pradella, sulle colonnine intelligenti per bici.

La seconda sessione, intitolata “Giovani, sport, territorio e opportunità della bikeconomy”, includerà gli interventi di:

Antonella Galdi, Capo area ANCI, sulle attività per valorizzare l’impatto generazionale dei grandi eventi sportivi;

Raffaele Piemontese, Assessore Regionale allo Sport e mobilità dolce, sul binomio sport e partecipazione giovanile;

Michele Bisceglia, Sindaco di Mattinata e Delegato Sport ANCI Puglia, sugli strumenti per rigenerare comunità e spazi pubblici;

Tommaso Depalma, Presidente Comitato Regionale FCI Puglia, sul ciclismo come motore di inclusione nei territori;

Michele Lastilla, Direttore Parco Naturale Regionale Dune Costiere, sulla bikeconomy e turismo sostenibile.

Stakeholder Forum ANCI: un’occasione per promuovere la cittadinanza attiva

Lo Stakeholder Forum ANCI rappresenta un’importante occasione per riflettere sul ruolo dei giovani nella promozione di una mobilità sostenibile e nella valorizzazione delle risorse territoriali. Attraverso il confronto tra istituzioni, esperti e cittadini, l’evento mira a rafforzare il protagonismo giovanile in occasione di grandi eventi sportivi come il Giro-E, promuovendo valori di sostenibilità, inclusione e partecipazione attiva. Lo Stakeholder Forum ANCI di Ostuni si inserisce in un più ampio programma di iniziative che ANCI realizzerà durante il Giro d’Italia 2025, con l’obiettivo di supportare e finanziare i Comuni italiani nel promuovere politiche giovanili efficaci. Un appuntamento da non perdere per chiunque sia interessato a costruire un futuro più sostenibile e partecipativo per le nostre comunità.