Spiritosa a Corigliano d’Otranto: domani anteprima festival

CORIGLIANO D’OTRANTO – A causa delle avverse previsioni meteo, la terza edizione di Spiritosa, il festival dedicato al bere bene e consapevole, cambia formula. Il programma completo, con oltre 300 etichette da tutto il mondo in degustazione, masterclass e talk, slitta al weekend dell’11-13 ottobre. Per non fermarsi, però, il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita questo weekend, sabato 27 e domenica 28 settembre, una speciale preview con incontri, degustazioni e musica nelle sue “segrete”. Il festival, ideato da Sartoria degli Spiriti, si conferma un appuntamento unico che unisce promozione del territorio, cultura enogastronomica e turismo slow.

Spiritosa: la preview intima di Sabato 27 e Domenica 28 Settembre

L’appuntamento di questo weekend si svolge in un formato intimo e riservato, con posti limitati e prenotazione obbligatoria (ingresso 10 euro con una consumazione inclusa entro le 20:00).

Sabato 27 settembre la serata si apre con un dialogo sui “vini del futuro” con Michele Antonio Fino (Università di Pollenzo) e il giornalista Luca Cesari, seguito dalla presentazione del libro “A letto con gli spiriti” del bartender Oscar Quagliarini. Il banco bar ospiterà poi i grandi bartender Davide Patta e Antonio Parlapiano (The Jerry Thomas Project).

Domenica 28 settembre è interamente dedicata al Master Coffee Grinder Championship (dalle 16:00 alle 20:00), la competizione nazionale di macinatura del caffè. A seguire, si terranno i festeggiamenti per i 60 anni di AIS Puglia con una degustazione speciale e l’esibizione della Old N.7 B(r)and, il progetto musicale composto da bartender professionisti.

Il Festival completo: appuntamento dall’11 al 13 Ottobre

Spiritosa tornerà in forma completa dall’11 al 13 ottobre, recuperando l’ampio programma originale. L’evento animerà tutti gli spazi interni ed esterni del Castello Volante, offrendo oltre 300 etichette in degustazione, masterclass, cocktail competition e un Secret Bar. La rassegna, organizzata da Sartoria degli Spiriti, manterrà il suo format unico ispirato alla Divina Commedia, con Inferno, Purgatorio e Paradiso dedicati ai diversi settori del beverage (spiriti, birre, vini). Tra le novità, il tour completamente bendato a cura della cooperativa Zerobarriere di Bari, e l’ospitalità dei progetti Sommelier Astemio, Birraut e Wineaut, che promuovono l’inclusione sociale.

Spiritosa | Info utili e contatti

La preview si svolge domani e domenica; l’evento completo dall’11 al 13 ottobre. Entrambi si tengono al Castello Volante di Corigliano d’Otranto (Piazza Castello 1). Per informazioni sul programma e prenotazioni per la preview, consultare il sito ufficiale