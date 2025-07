Spiaggia inclusiva Barletta: accesso al mare e servizi per la disabilità

BARLETTA – È partita in questo weekend estivo la nuova edizione del progetto Spiaggia inclusiva Barletta, iniziativa promossa dal Settore Welfare del Comune. Dal 19 luglio fino al 16 settembre 2025, lungo tutto il litorale cittadino, saranno attivati presidi e servizi dedicati alle persone con disabilità per garantire loro l’accesso sicuro, sereno e agevole alla spiaggia e al mare.

Assistenza leggera, ascolto e inclusione in riva al mare

Grazie al contributo delle associazioni di volontariato – Confraternita Misericordia Barletta, Associazione Vivere a 360° e UNITALSI – ogni sabato, lunedì e venerdì (secondo il calendario indicato), saranno presenti volontari formati in grado di offrire supporto non sanitario, compagnia, ascolto, animazione leggera e assistenza nei movimenti logistici. Un modo concreto per favorire benessere e inclusione attraverso un’esperienza positiva in riva al mare.

Litorali attrezzati e calendario degli interventi

Spiaggia Inclusiva Barletta sarà attiva sia nella zona di Levante (accesso da Viale Regina Elena) che su quella di Ponente (Lungomare Pietro Mennea, nei pressi di Fiumara). Per il mese di luglio il servizio interesserà soltanto le giornate di oggi (lunedì 21), venerdì 25, sabato 26 e lunedì 28, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. In agosto invece i servizi saranno garantiti tutti i giorni (escluse le domeniche e Ferragosto), mentre a settembre saranno concentrati nei fine settimana e il lunedì, sempre negli stessi orari. In entrambe le zone sono state predisposte strutture essenziali: gazebo ombreggianti, casette in legno, bagni chimici e, nella zona di Levante, anche sedie JOB per facilitare l’accesso in acqua.

Spiaggia inclusiva Barletta: come partecipare e contatti

Per richiedere assistenza o ulteriori informazioni è attivo il numero dedicato: 329 4159061 (sig. A.R. Damato, Associazione Vivere a 360°). Il progetto è stato ideato per garantire a tutti la possibilità di godere appieno delle risorse naturalistiche della costa barlettana, promuovendo una cultura dell’accessibilità e del rispetto. Per aggiornamenti e dettagli sui servizi alla disabilità messi in campo dal progetto spiaggia inclusiva Barletta, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Barletta.