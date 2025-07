Biblioteca in spiaggia a Barletta: la lettura sbarca al mare di Barletta

BARLETTA – Anche per l’estate 2025 torna a Barletta “Biblioteca in spiaggia”, iniziativa di successo promossa dall’Amministrazione Comunale e coordinata dalla Biblioteca “Sabino Loffredo”. La formula, ormai collaudata, trasporta parte del patrimonio bibliotecario direttamente al lido “Il Brigantino” sulla litoranea di Levante, offrendo ai bagnanti la possibilità di leggere libri in spiaggia e scoprire novità editoriali in un ambiente rilassante e suggestivo. Questo progetto nasce dall’idea di avvicinare la cultura a un pubblico più ampio, favorendo l’accesso ai libri anche durante il periodo estivo, quando molti sono in vacanza o godono del mare.

Biblioteca in spiaggia: calendario e servizi offerti

Gli appuntamenti si tengono nei sabati di luglio (5, 19, 26) e agosto (2, 9, 23), dalle 9 alle 13. Durante queste mattine estive, i visitatori potranno consultare libri freschi di stampa per adulti e bambini, iscriversi alla Biblioteca o alla piattaforma digitale Media Library Online (MLOL) e richiedere il prestito di testi. Il personale specializzato sarà presente per spiegare tutti i servizi disponibili, anche presso le altre sedi della Biblioteca Sabino Loffredo, inclusi la palazzina Reichlin, il Palazzo San Domenico e la sezione Ragazzi al Parco dell’Umanità. Un’occasione unica per godere della lettura all’aria aperta e in riva al mare, con un’ampia scelta di titoli e assistenza dedicata a ogni esigenza.

L’impegno della città di Barletta per la cultura

Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, sottolinea con orgoglio l’impegno della città che, riconosciuta come “Città che legge” dal Centro per il libro e la lettura e da ANCI, punta a valorizzare la lettura come strumento di crescita culturale e sociale. L’iniziativa “Biblioteca in spiaggia” si inserisce in un progetto più ampio di destagionalizzazione delle attività culturali, per offrire opportunità continue di accesso alla cultura durante tutto l’anno, coinvolgendo non solo i residenti ma anche i turisti.

Biblioteca in spiaggia: una biblioteca diffusa per una città che legge

La rete bibliotecaria di Barletta si è recentemente ampliata, rafforzando l’accesso ai servizi e la promozione della lettura. “Biblioteca in spiaggia” diventa così non solo un’occasione per godere del mare, ma anche per coltivare il piacere della lettura e scoprire le novità editoriali, unendo relax e cultura in un connubio perfetto per l’estate. In un’epoca in cui la cultura è più importante che mai per creare comunità solide e consapevoli, l’iniziativa rappresenta un modello di successo per altre realtà che vogliano valorizzare i propri spazi pubblici e favorire l’incontro tra persone e libri.