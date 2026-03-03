Serena Brancale: Premio TIM e Premio Sala Stampa a Sanremo 2026

C’è un riflesso di Adriatico che brilla tra i fiori di Sanremo. Nella notte conclusiva del Festival, Serena Brancale si è confermata la rivelazione più luminosa della 76ª edizione, portando a casa due tra i riconoscimenti più ambiti. Con la sua “Qui con me”, una ballad sofisticata che mescola il soul internazionale alle radici mediterranee, Serena ha letteralmente stregato i fan e i professionisti dell’informazione.

Plebiscito popolare per Serena Brancale: il Premio TIM

Il legame tra Serena Brancale e il pubblico è stato immediato e travolgente. L'artista è risultata la più votata in assoluto attraverso i canali social e l'App MyTIM, aggiudicandosi il Premio TIM. A consegnare il riconoscimento sul palco dell'Ariston è stato l'Amministratore Delegato Pietro Labriola. Un incontro che ha regalato un ulteriore sussulto d'orgoglio alla nostra regione: anche Labriola, infatti, è profondamente pugliese, originario di Altamura.

Vedere un top manager murgiano premiare il talento purissimo della cantautrice barese ha sancito ufficialmente lo status di Serena come nuova icona della musica italiana, celebrando in mondovisione l’eccellenza della Puglia che vince, sia nel business che nell’arte. La sua capacità di innovare il linguaggio pop, senza mai perdere la spontaneità tipica della sua “baresità”, è stata la chiave di un successo digitale senza precedenti.

Anche la critica si inchina a Serena Brancale: il Premio Lucio Dalla

Ma il trionfo non è stato solo popolare. Serena Brancale ha messo d’accordo anche la giuria dei giornalisti di questo Sanremo 2026, aggiudicandosi il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla”. Un riconoscimento che premia la qualità del testo e l’originalità degli arrangiamenti, confermando come la Puglia sia oggi una delle fucine creative più fertili e coraggiose del panorama nazionale.

Sanremo 2026 ha parlato pugliese in ogni sua sfumatura grazie a due pesi massimi che hanno arricchito la gara con esperienza e intensità.

Raf : il “gentleman” della musica italiana, originario di Margherita di Savoia, ha portato sul palco un’eleganza senza tempo. La sua performance è stata un manifesto di stile, capace di emozionare le vecchie e le nuove generazioni con una scrittura sempre attuale e raffinata.

: il “gentleman” della musica italiana, originario di Margherita di Savoia, ha portato sul palco un’eleganza senza tempo. La sua performance è stata un manifesto di stile, capace di emozionare le vecchie e le nuove generazioni con una scrittura sempre attuale e raffinata. Ermal Meta: il cantautore barese d’adozione è tornato all’Ariston con una maturità artistica impressionante. Ermal ha confermato la sua incredibile capacità di narrazione, regalando al Festival uno dei momenti più profondi a livello autoriale e consolidando il suo legame indissolubile con il pubblico sanremese.

La Puglia, regina della musica italiana

Con la vittoria di Serena Brancale e le eccellenti prove di Raf e Ermal Meta, Sanremo 2026 si chiude sotto il segno del “made in Puglia”. Mentre “Qui con me” si prepara a scalare le classifiche radiofoniche, la Puglia festeggia la sua nuova stella, consapevole che questa sia solo la rincorsa per un tour che si preannuncia sold-out.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.