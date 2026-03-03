menu sito
puglia notizie
Notizie Puglia

Home » Notizie Puglia » Serena Brancale: Premio TIM e Premio Sala Stampa a Sanremo 2026

Serena Brancale: Premio TIM e Premio Sala Stampa a Sanremo 2026

Serena Brancale: Premio TIM e Premio Sala Stampa a Sanremo 2026

C’è un riflesso di Adriatico che brilla tra i fiori di Sanremo. Nella notte conclusiva del Festival, Serena Brancale si è confermata la rivelazione più luminosa della 76ª edizione, portando a casa due tra i riconoscimenti più ambiti. Con la sua “Qui con me”, una ballad sofisticata che mescola il soul internazionale alle radici mediterranee, Serena ha letteralmente stregato i fan e i professionisti dell’informazione.

Plebiscito popolare per Serena Brancale: il Premio TIM

Il legame tra Serena Brancale e il pubblico è stato immediato e travolgente. L’artista è risultata la più votata in assoluto attraverso i canali social e l’App MyTIM, aggiudicandosi il Premio TIM. A consegnare il riconoscimento sul palco dell’AIl legame tra Serena Brancale e il pubblico è stato immediato e travolgente. L’artista è risultata la più votata in assoluto attraverso i canali social e l’App MyTIM, aggiudicandosi il Premio TIM. A consegnare il riconoscimento sul palco dell’Ariston è stato l’Amministratore Delegato Pietro Labriola. Un incontro che ha regalato un ulteriore sussulto d’orgoglio alla nostra regione: anche Labriola, infatti, è profondamente pugliese, originario di Altamura.

Vedere un top manager murgiano premiare il talento purissimo della cantautrice barese ha sancito ufficialmente lo status di Serena come nuova icona della musica italiana, celebrando in mondovisione l’eccellenza della Puglia che vince, sia nel business che nell’arte. La sua capacità di innovare il linguaggio pop, senza mai perdere la spontaneità tipica della sua “baresità”, è stata la chiave di un successo digitale senza precedenti.

Anche la critica si inchina a Serena Brancale: il Premio Lucio Dalla

Ma il trionfo non è stato solo popolare. Serena Brancale ha messo d’accordo anche la giuria dei giornalisti di questo Sanremo 2026, aggiudicandosi il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla”. Un riconoscimento che premia la qualità del testo e l’originalità degli arrangiamenti, confermando come la Puglia sia oggi una delle fucine creative più fertili e coraggiose del panorama nazionale.

Non solo Serena: la classe di Raf e il ritorno di Ermal Meta

Sanremo 2026 ha parlato pugliese in ogni sua sfumatura grazie a due pesi massimi che hanno arricchito la gara con esperienza e intensità.

  • Raf: il “gentleman” della musica italiana, originario di Margherita di Savoia, ha portato sul palco un’eleganza senza tempo. La sua performance è stata un manifesto di stile, capace di emozionare le vecchie e le nuove generazioni con una scrittura sempre attuale e raffinata.
  • Ermal Meta: il cantautore barese d’adozione è tornato all’Ariston con una maturità artistica impressionante. Ermal ha confermato la sua incredibile capacità di narrazione, regalando al Festival uno dei momenti più profondi a livello autoriale e consolidando il suo legame indissolubile con il pubblico sanremese.

La Puglia, regina della musica italiana

Con la vittoria di Serena Brancale e le eccellenti prove di Raf e Ermal Meta, Sanremo 2026 si chiude sotto il segno del “made in Puglia”. Mentre “Qui con me” si prepara a scalare le classifiche radiofoniche, la Puglia festeggia la sua nuova stella, consapevole che questa sia solo la rincorsa per un tour che si preannuncia sold-out.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


Iscriviti alla Newsletter

Non riceverai spam ma messaggi in base agli interessi selezionati. Potrai inoltre annullare l'iscrizione in ogni momento.



Notizie Puglia › Altre notizie interessanti

Ristorazione: l’importanza dell’inglese per accogliere i turisti

Ristorazione: l’importanza dell’inglese per accogliere i turisti
23 Feb 2026

Florovivaismo Puglia al MyPlant & Garden 2026: prossima tappa Sanremo

Il Florovivaismo Puglia al MyPlant & Garden 2026: prossima tappa Sanremo | Puglia.com
23 Feb 2026

Arco di Sant’Andrea: il piano della regione Puglia per la difesa delle coste

Arco di Sant’Andrea: il piano della regione Puglia per la difesa delle coste | Puglia.com
17 Feb 2026

Turismo in Puglia: presentato alla BIT 2026 un 2025 da record

Turismo in Puglia: presentato alla BIT 2026 un 2025 da record | Puglia.com
13 Feb 2026

Liste d’attesa Puglia: anticipati 6.300 esami in tutte le ASL Puglia

Liste d'attesa Puglia: anticipati 6.300 esami in tutte le ASL Puglia | Puglia.com
12 Feb 2026

Premio PA OK! alla Puglia: a Roma trionfa il progetto #mareAsinistra

Premio PA OK! alla Puglia: a Roma trionfa il progetto #mareAsinistra | Puglia.com
5 Feb 2026




Inserisci Azienda
Crea la tua Email
Promuovi Evento