Salario minimo Puglia: prima in Italia ad applicarlo sugli Appalti regionali

BARI – La Puglia è ufficialmente la prima regione d’Italia ad applicare il salario minimo di 9 euro l’ora negli appalti regionali. Con la pubblicazione del bando per la vigilanza sugli appalti regionali la nostra regione traccia la rotta nazionale: il lavoro deve essere sempre sinonimo di rispetto. Non solo un atto burocratico, ma una conquista che lancia un messaggio potentissimo a tutto il Paese. Una scelta di coraggio e lungimiranza che, dopo il definitivo via libera della Corte Costituzionale, vede oggi la pubblicazione del primo bando storico dedicato ai servizi di vigilanza armata, portierato e custodia per le sedi dell’ente.

Salario minimo: la Puglia apre la strada alla dignità del lavoro

La legge pugliese sul salario minimo, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, ha superato a testa alta le sfide legali, confermando che la tutela di chi lavora è un diritto inderogabile. Chiunque si aggiudicherà da ora in poi un appalto con la Regione Puglia o i suoi enti strumentali non potrà offrire ai propri dipendenti un compenso inferiore ai 9 euro l’ora. Una novità fondamentale che garantisce un trattamento economico minimo che nessuno potrà più ignorare. Il valore complessivo di questa prima gara è di 18,6 milioni di euro: un investimento concreto per ridare ossigeno a lavoratori che, pur svolgendo servizi essenziali per la collettività, sono stati spesso penalizzati da paghe irrisorie.

Salario minimo: un modello di civiltà che parte dal Tacco d’Italia

Quello che sta accadendo è molto più di un primato amministrativo: è il “metodo Puglia” che si applica alla giustizia sociale. Negli appalti regionali della nostra terra, il profitto non potrà più essere costruito sulla precarietà. Questa misura dimostra che una società sana cresce solo se crescono i diritti dei suoi cittadini. Mentre il dibattito nazionale sul salario minimo continua a dividere la politica, la Puglia sceglie di agire, mettendo al centro la persona e il valore del tempo. Essere i primi in Italia significa avere la responsabilità di indicare una via: quella di un Sud che non aspetta, ma innova e protegge le proprie eccellenze, a partire proprio dai lavoratori.

Oltre il bando: la Puglia leader dei diritti

Questa rivoluzione non si fermerà alla vigilanza. Il principio del compenso minimo diventerà la clausola d’oro di ogni futuro bando della Regione Puglia, assicurando che l’efficienza dei servizi pubblici vada di pari passo con la qualità della vita di chi li eroga. La nostra regione si conferma così non solo una perla del turismo e dell’artigianato, ma un laboratorio di avanguardia sociale dove il lavoro torna a essere, finalmente, un atto di orgoglio e dignità garantita.