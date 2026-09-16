MELENDUGNO – Un sodalizio artistico e d’amore con il Salento che si arricchisce di un nuovo, inedito capitolo espressivo. Lo scorso lunedì sera Romina Power ha annunciato ufficialmente l’apertura della sua prima mostra d’arte figurativa in Puglia, che verrà inaugurata il prossimo 14 dicembre 2026 negli spazi espositivi del MUST – Museo Storico della Città di Lecce. L’annuncio è giunto a margine della presentazione del suo ultimo lavoro letterario, “Pensieri profondamente semplici”, svoltasi a Melendugno davanti a un pubblico gremito ed entusiasta.

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Dalla Hollywood sul Salento ad Al Bano: una vita legata alla Puglia

Figlia delle star di Hollywood Tyrone Power e Linda Christian, Romina Power ha intessuto con l’Italia e la Puglia una storia d’amore lunga più di mezzo secolo. Il legame indissolubile con la terra salentina nasce alla fine degli anni ’60 con l’incontro sul set del film “Nel sole” con Al Bano Carrisi, diventato poi suo compagno di vita e di palcoscenico. Insieme hanno formato una delle coppie artistiche più amate e iconiche della musica italiana nel mondo, scalando le classifiche con successi storici come “Felicità”, “Ci sarà” e “Nostalgia canaglia” ed eleggendo la tenuta di Cellino San Marco a loro rifugio dell’anima. Un amore viscerale per la macchia mediterranea, l’olivo e la spiritualità salentina che, ben oltre la fine del matrimonio, continua a nutrire la creatività di Romina, consacrando la Puglia come la sua autentica casa d’adozione.

L’arte visiva incontra la musica: il progetto sonoro con Yari Carrisi

L’esposizione al MUST Lecce si preannuncia come un percorso sensoriale completo e immersivo. Accanto alle tele dipinte da Romina Power, i visitatori potranno fruire di un’esperienza acustica inedita: la colonna sonora della mostra sarà infatti interamente progettata e realizzata dal figlio Yari Carrisi Power.

L’intreccio tra pittura e ricerca musicale trasformerà le sale del museo leccese in un ambiente suggestivo, dove i colori, la luce e i paesaggi interiori evocati dall’artista dialogheranno costantemente con le frequenze sonore e le atmosfere acustiche curate da Yari.

“Pensieri profondamente semplici” di Romina Power: ricordi, spiritualità e l’amore per la Puglia

Nel corso della serata di Melendugno, l’artista ha ripercorso le tappe fondamentali della propria vita e del proprio cammino spirituale. Un viaggio intimo che attraversa i ricordi degli anni Settanta, le illuminazioni vissute durante i frequenti soggiorni in India e il profondo radicamento nella cultura e nella natura della Puglia.

Ad arricchire la presentazione vi è stato anche uno speciale momento musicale a due voci, in cui Romina Power ha interpretato classici intramontabili della sua produzione come “Acqua di mare” accanto a brani di recente composizione come “Custodi”, regalando al pubblico leccese una testimonianza poetica che unisce memoria, fede e creatività.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.