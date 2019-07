Una storia incredibile proviene direttamente dal mare di Puglia, più precisamente dalla spiaggia di Torre Vado, sulla costa del comune di Morciano di Leuca.

Quella che poteva sembrare una semplice giornata lavorativa di un operaio intento a pulire questo tratto di costa, si è trasformata in un ritrovamento che ha del sensazionale. Una bottiglia come tante, infatti, ha attirato l’attenzione dell’uomo, che ha subito notato che al suo interno ci fosse qualcosa di più profondo.

Cosa contiene la bottiglia

La bottiglia, sigillata con sughero e cera ha mostrato al pugliese foto, preghiere e pensieri della mamma di una ragazza di 14 anni, Sorrell Leczkowski, uccisa durante l’attentato terroristico del 22 maggio 2017 di Manchester.

La missiva, affidata alle onde del mare inglese dal genitore disperato, hanno compiuto un viaggio non indifferente spinta dalle onde del Mediterraneo che hanno probabilmente ‘accompagnato’ la bottiglia nello stretto di Gibilterra fino a condurle sulle coste del Tacco d’Italia.

Al momento il sensazionale ritrovamento è stato affidato nelle mani del sindaco della città, Lorenzo Ricchiuti, che dichiarato di voler rintracciare i genitori della ragazza per invitarli in Salento per restituire il tutto nelle loro mani, che potranno decidere se recuperare il messaggio d’amore o se riaffidarlo al mare per un’altra avventura.