Puglia Estate 2026: Ryanair mette le ali con 82 rotte e 3 nuove mete

Quest’estate il cielo della Puglia si tinge d’azzurro e arancione. Con un annuncio che profuma già di vacanze, Ryanair ha svelato il suo piano operativo per la prossima stagione calda, confermando una strategia di crescita senza precedenti per gli scali di Bari e Brindisi. Con un totale di 82 rotte attive, la compagnia irlandese punta a trasformare la Puglia Estate 2026 non solo in una meta da sogno, ma nel punto di partenza ideale per scoprire l’Europa e il Mediterraneo. Un legame, quello tra il vettore e il territorio, che dura da 22 anni e che ha già superato il traguardo storico dei 60 milioni di passeggeri trasportati.

Le novità da Bari: tre nuove rotte per decollare

La vera notizia per chi sceglie di volare dal “Karol Wojtyla” di Bari riguarda l’inaugurazione di tre nuove destinazioni che arricchiscono l’offerta internazionale e nazionale.

  • Bucarest: un ponte verso l’energia della Romania, perfetta per un city-break culturale.
  • Bristol: la porta d’accesso all’Inghilterra dell’ovest, tra street art e paesaggi iconici.
  • Trapani-Marsala: un collegamento fondamentale per unire la Puglia alla Sicilia occidentale, agevolando gli scambi turistici tra le due sponde del Sud Italia.

Puglia Estate 2026: un investimento da 500 milioni di dollari

Dietro la programmazione per la Puglia Estate 2026 c’è un impegno economico massiccio. Ryanair manterrà 5 aeromobili basati negli scali pugliesi (3 a Bari e 2 a Brindisi), un investimento pari a 500 milioni di dollari che si traduce in opportunità concrete per il territorio. Oltre a stimolare il turismo in ogni stagione, questa presenza supporta più di 5.400 posti di lavoro tra diretti e indotto, confermando come il traffico aereo sia il vero carburante per l’occupazione locale.

Obiettivo: Puglia sul podio d’Italia

“La Puglia nel 2026 può arrivare a essere tra le regioni più visitate d’Italia”, ha commentato con orgoglio Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. “Questo operativo è il segno di un percorso di crescita sostenibile che valorizza il brand territoriale e rende i nostri scali sempre più competitivi nel panorama europeo”. Con queste premesse, la Puglia Estate 2026 si preannuncia come l’anno del definitivo consolidamento. La Puglia non è più solo una scoperta, ma una certezza nel panorama dei viaggi mondiali. Bari e Brindisi si confermano hub strategici per il turismo internazionale.

Che il check-in abbia inizio!

