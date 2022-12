Salviamo gli ulivi della Puglia dalla Xylella

Salvare gli ulivi della Puglia è diventata una necessità. Se si pensa alla Puglia, una delle prime immagini che compaiono nella nostra mente sono sicuramente le distese di alberi di ulivo delle campagne. Rappresentano una meraviglia per gli occhi e un patrimonio, sia in termini di identità locale che di fonte di ricchezza economica.

È storia nota come l’epidemia di Xylella dal 2013 ad oggi abbia devastato le campagne pugliesi. Sono stati infettati più di 21 milioni di ulivi che gli agricoltori sono stati costretti ad abbattere per evitare la diffusione della malattia. Il destino di una pianta colpita da questo batterio è di seccare e morire, impoverendo la terra e l’economia della regione.

Come fare quindi per salvare gli ulivi della Puglia?

Puoi salvare anche tu gli ulivi della Puglia!

Nelle aree rurali di Fasano, Ostuni, Carovigno e Monopoli sono presenti 250mila ulivi che potrebbero diventare “Sito patrimonio dell’Unesco” della Piana degli Ulivi Monumentali. Questo patrimonio va salvaguardato e ci sono delle buone notizie a riguardo!

Questa mattina (venerdì 16 dicembre) nel corso di una conferenza stampa al Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia meridionale a Ostuni, è stato presentato il progetto Circle of Life. Il progetto ha come priorità salvare ulivi della piana di Ostuni colpiti da Xylella, applicando la cura del “protocollo Scortichini”.

In che cosa consiste l’iniziativa Circle of Life?

Il progetto dà la possibilità a chiunque di partecipare al processo di salvaguardia e tutela degli ulivi, grazie a diverse azioni: adottare gli alberi per un anno, partecipare alla raccolta delle olive e alla molitura, oppure acquistare l’olio che arriverà direttamente a casa.

Una parte del ricavato della vendita dell’olio verrà dato in beneficenza all’Università degli studi Aldo Moro di Bari, per aiutare la ricerca per la cura delle piante. Un’altra parte del ricavato verrà invece utilizzata per mettere in pratica il protocollo Scortichini. Il design della bottiglia e il disegno dell’etichetta è affidato ogni anno ad un artista internazionale differente, che per l’edizione del 2022 è Pedro Friedeberg.

Circle of life: quando il gesto del singolo può fare la differenza

“Vogliamo arrivare a quanta più gente possibile e se il protocollo dovesse funzionare su Ostuni potremmo replicarlo in altre aree della Puglia”. Queste sono le parole di Jennifer Andreu, ideatrice del progetto, che prosegue: “Il nostro progetto continuerà finché la Xylella non sarà debellata”.

Circle of Life è l’esempio di come il gesto del singolo può fare la differenza per l’intera comunità. Un piccolo contributo e l’azione congiunta può salvare gli ulivi della Puglia, può dare speranza al territorio, agli agricoltori e ai ricercatori.

Gli ulivi sono uno dei simboli dell’identità della Puglia, dobbiamo prendercene cura.

E tu sei mai stato nella Piana degli Ulivi Monumentali? Lo sapevi che l’Unesco ha stabilito una giornata mondiali degli ulivi? Continua a seguirci per restare aggiornato sulle bellezze della Puglia!