Presentata oggi a Bari la Scuola di formazione sulle Politiche Giovanili

Si è tenuto questa mattina, lunedì 24 febbraio 2025, alle ore 11:00 presso la sede di Anci Puglia in via Marco Partipilo 61 a Bari, la conferenza stampa di presentazione della Scuola di Formazione sulle Politiche Giovanili in Puglia. L’iniziativa, promossa da Regione Puglia, ARTI Puglia e Anci Puglia, mira a fornire agli amministratori e alle amministratrici locali gli strumenti necessari per sviluppare politiche giovanili efficaci e partecipative.

Un percorso formativo innovativo con focus europeo

La scuola di formazione è rivolta a 30 amministratori e amministratrici pugliesi che si occupano di politiche giovanili. Il percorso prevede sessioni formative mirate e una study visit a Bruxelles, per permettere ai partecipanti di approfondire le opportunità offerte dagli strumenti europei nel settore giovanile. L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze degli amministratori locali, offrendo loro metodologie e best practice per sviluppare iniziative in grado di coinvolgere attivamente i giovani pugliesi nella costruzione del futuro della regione.

Gli interventi della conferenza stampa

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti:

Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.

Fiorenza Pascazio, presidente di ANCI Puglia.

Luisa Torsi, presidente di ARTI.

Antonella Bisceglia, dirigente della sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia.

Gli interventi hanno messo in evidenza l’importanza delle politiche giovanili e il ruolo strategico della formazione nel garantire un’amministrazione locale più inclusiva e innovativa.

Un impegno concreto per il futuro dei giovani pugliesi

Le politiche giovanili rappresentano un elemento chiave per lo sviluppo sociale ed economico della regione. Investire nella formazione amministratori locali in Puglia significa garantire maggiori opportunità per le nuove generazioni, favorendo l’inclusione, la partecipazione e l’innovazione nelle istituzioni pubbliche. L’iniziativa di Regione Puglia, ARTI e ANCI si inserisce in un contesto più ampio di azioni dedicate ai giovani, con l’obiettivo di costruire una governance più attenta alle esigenze delle nuove generazioni e in grado di sfruttare al meglio le risorse europee disponibili.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, è possibile contattare Antonio Nicola Branca al numero 393 9836851 o via e-mail a comunicazione@anci.puglia.it.