Piccole Cose Fest 2025: domani al via la X edizione a Monte Sant’Angelo

MONTE SANT’ANGELO – Monte Sant’Angelo si prepara ad accogliere la decima edizione del Piccole Cose Fest 2025, in programma dal 29 al 31 luglio. Dopo l’anteprima del 5 luglio nelle Faggete vetuste della Foresta Umbra, il festival torna nel cuore del Gargano con un programma poetico e sensoriale che intreccia parole, cammino e ascolto. Domani, martedì 29 luglio, si apre il sipario sul tempo lento delle “piccole cose”, con eventi quotidiani all’alba e appuntamenti serali sulla terrazza del MeTA – Museo Etnografico Tancredi, gestito dalla Pro Loco cittadina.

Piccole Cose Fest 2025 | Camminare, scrivere, restare: l’anima del festival

Alle 6:30 di ogni mattina, da Piazza De’ Galganis partirà Farsi Verso, una camminata poetica guidata dal poeta Raffaele Niro, ideatore del festival. Non solo un trekking urbano, ma un laboratorio a cielo aperto dove ciascun partecipante è invitato a raccogliere pensieri e sensazioni e trasformarli, durante la giornata, in un testo libero. La sera, prima degli eventi in programma, chi lo desidera potrà leggere ad alta voce il proprio testo, restituendo la propria esperienza attraverso la parola e creando una comunità effimera, ma intensa.

Piccole Cose Fest 2025 | Serate d’autore tra musica e letteratura

Tre appuntamenti serali, sempre alle 21:00, arricchiranno le notti del festival. Il 29 luglio sarà ospite Nicola Lagioia, con una lezione-spettacolo dal titolo Presto saprò chi sono, un viaggio attraverso la letteratura da Omero a oggi. Il 30 luglio sarà la volta di Raffaele Niro e Corde Sciolte, con Sulla soglia del silenzio, racconto poetico-musicale ispirato alla transumanza di San Francesco. Il 31 luglio chiude Cristò con Penultime parole, ultimo romanzo pubblicato da Mondadori, in una riflessione profonda sul confine tra dire e non dire.

Un festival minuscolo e necessario

Piccole Cose Fest 2025 è patrocinato dal Comune di Monte Sant’Angelo e organizzato insieme a MeTA, Pro Loco, Presidio del Libro di Monte Sant’Angelo e San Severo. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Le attività mattutine prevedono iscrizione gratuita. Per info: 334 5291111oppure visita la pagina ufficiale: www.facebook.com/piccolecosefest

Scarica qui la locandina ufficiale di Piccole Cose Fest 2025