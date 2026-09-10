Picasso a Bari: dal 10 ottobre in mostra al Salone San Nicola

BARI – Un viaggio immersivo e monumentale nell’universo di uno dei più grandi maestri del Novecento. A partire dal 10 ottobre 2026 e fino al 7 marzo 2027, gli spazi del Salone San Nicola all’interno della Camera di Commercio di Bari si preparano ad accogliere “Picasso. Lo sguardo rivoluzionario”, un ambizioso progetto espositivo che promette di catalizzare l’attenzione culturale del Mezzogiorno. Le prevendite per assicurarsi l’ingresso sono già aperte sulle principali piattaforme online, Vivaticket e TicketOne, oltre che sul sito ufficiale dedicato alla mostra di Picasso a Bari.

Nata dalla sinergia tra la Camera di Commercio di Bari e Bass Culture srl, con la produzione firmata da Navigare srl, la mostra offre al pubblico un corpus ricchissimo di oli, litografie, acqueforti, ceramiche, fotografie d’archivio e manifesti. Un percorso di altissimo profilo scientifico reso possibile grazie ai prestigiosi prestiti concessi da importanti istituzioni internazionali come il Museu Picasso di Barcellona, il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid e la Fundación MUGART di A Coruña, affiancati da importanti collezioni private.

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Picasso a Bari: un viaggio in cinque sezioni tra capolavori internazionali

A firmare la curatela di Picasso a Bari è un terzetto d’eccezione composto da Joan Abelló, specialista delle avanguardie storiche, affiancato da Vittoria Mainoldi — nota storica della fotografia e fondatrice di ONO arte contemporanea — e da Carlota Muiños, affermata studiosa della prima epoca picassiana. Insieme, i curatori hanno concepito un itinerario che rifugge la mera celebrazione cronologica per indagare il metodo, il rischio creativo e la continua reinvenzione tecnica che hanno segnato la vita dell’artista.

Il percorso espositivo al Salone San Nicola si snoda attraverso cinque sezioni tematiche e cronologiche. Si comincia con Le origini del mito, un affondo sulla gioventù e sull’identità picassiana attraverso capolavori come Les Saltimbanques, Madame Canals e i disegni del Carnet de la Coruña, in cui emergono i temi fondanti della maschera, degli affetti e della condizione umana. La seconda sezione, intitolata Reinventare la stampa, documenta il corpo a corpo di Picasso con i classici — da Rembrandt a Velázquez — attraverso venti preziosi fogli della Suite Vollard, trasformando l’incisione in un laboratorio di narrazione visiva.

Il racconto prosegue con un intenso focus sull’impegno civile e politico nella terza sezione, dove i bozzetti preparatori di Guernica, le fotografie di Dora Maar e le tavole di Sueño y Mentira de Franco restituiscono la forza di un’arte capace di farsi testimonianza universale contro la guerra. La quarta sezione svela invece L’officina dell’innovazione attraverso la linoleografia degli anni Cinquanta e la complessa tecnica della “matrice perduta” applicata nella Suite Linoleos. Il viaggio si conclude trionfalmente nella quinta sezione con La rivoluzione della ceramica, documentando la straordinaria stagione inaugurata nel 1946 nell’atelier Madoura a Vallauris, dove piatti, vasi e brocche si sono tramutati in sculture e volti mitologici, abbattendo definitivamente il confine tra arte e artigianato.

Arte, tecnica e manifattura nel cuore di Bari

La scelta della Camera di Commercio come sede non è casuale, ma intende valorizzare proprio il profondo legame tra la creatività di Picasso e la dimensione produttiva e tecnica del fare arte. Nelle mani del maestro spagnolo, la ceramica, l’incisione e la riproducibilità grafica smettono di essere semplici strumenti esecutivi per elevarsi a linguaggi autonomi, capaci di mettere in discussione le gerarchie tradizionali tra arti maggiori e arti applicate.

Picasso a Bari: orari, biglietti e informazioni utili

Per vivere l’esperienza della mostra il Salone San Nicola accoglierà i visitatori dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi l’apertura sarà anticipata alle 9:30 e prolungata fino alle 20:00 (con ultimo ingresso consentito trenta minuti prima della chiusura).

I biglietti acquistabili online prevedono un costo intero feriale di 12 euro e un intero festivo o weekend di 14 euro (entrambi più diritti di prevendita), oltre alla formula open online a 15 euro più prevendita. Sono inoltre previste tariffe ridotte a 10 euro per gli over 65, le persone con disabilità e i gruppi di almeno 10 persone, mentre le scuole potranno accedere al prezzo speciale di 5 euro per studente. Per la prenotazione di gruppi e riduzioni dedicate è possibile scrivere all’indirizzo email mostre@bassculture.it o contattare telefonicamente il numero +39 393 963 9865.

Scarica qui la locandina ufficiale della mostra.