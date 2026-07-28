MOLA DI BARI – Il grande cantautorato pugliese, l’ironia tagliente e l’Anarchia della parola tornano a incontrarsi sotto le stelle del litorale barese. Giovedì 30 luglio 2026, il suggestivo scenario dell’Arena Castello di Mola di Bari ospiterà l’ottava edizione di “Maul – Molese Anarchico Uomo Libero”, il concerto-omaggio nato per custodire e rilanciare l’eredità di Enzo Del Re, storico corpofonista e cantastorie molese scomparso nel 2011. Protagonista assoluto della serata sarà Caparezza (al secolo Michele Salvemini), a cui verrà conferito il Premio Enzo Del Re 2026. L’artista molfettese chiuderà la manifestazione con un’esibizione speciale in cui interpreterà la sua personale e travolgente versione de “Il banditore”, capolavoro di Del Re, insieme ad alcuni dei suoi brani più amati.

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Caparezza ed Enzo Del Re: un incontro tra geni pugliesi

La scelta di premiare Caparezza affonda le radici in uno straordinario corto circuito artistico. “Il banditore” rappresenta infatti l’unica cover mai incisa da Caparezza nella sua intera carriera discografica, inserita nel suo ultimo album e capace di riportare la poesia di Enzo Del Re ai vertici delle classifiche nazionali.

“Quando ho sentito il brano ‘Il banditore’ sono letteralmente impazzito” – ha raccontato Caparezza. “Mi ha stregato perché mi sono ritrovato di fronte a un artista che faceva esattamente ciò che voleva senza condizionamenti. Ho sognato di farne una mia versione, ma la sua era già perfetta: surreale, futurista, dadaista e piena di immaginazione. Coverizzarlo è difficilissimo perché lui era minimalismo puro. Allora sono andato all’opposto, costruendo un viaggio arrangiato quasi alla Hans Zimmer. È stato divertentissimo”.

Come sottolineato dalla direttrice artistica del festival, Timisoara Pinto: “L’ironia, il ritmo, la musica, il fumetto, la Puglia: c’è tutto questo ne ‘Il banditore’. Una canzone perfetta per Caparezza. Grazie a lui, il nostro Enzo Del Re è volato per la prima volta in classifica a distanza di tanti anni dalla sua scomparsa”.

Un cast d’eccezione sul palco dell’Arena Castello

Promosso dal Comune di Mola di Bari con il patrocinio della Regione Puglia e organizzato dall’associazione Etra, il Maul 2026 proporrà un programma ricco di ospiti e suggestioni popolari. Sul palco dell’Arena Castello si alterneranno:

Franco Del Re: nipote dell’artista e anch’egli corpofonista, che raccoglie il testimone dello zio interpretando storici brani di lotta e d’amore come “Mara Lueis”, “Scitt’rà” e “T’ador e t’ ringrazio”.

nipote dell’artista e anch’egli corpofonista, che raccoglie il testimone dello zio interpretando storici brani di lotta e d’amore come “Mara Lueis”, “Scitt’rà” e “T’ador e t’ ringrazio”. I Fabularasa: tra le realtà più raffinate del folk-pop d’autore pugliese.

tra le realtà più raffinate del folk-pop d’autore pugliese. I 100 Bassi: per un’esplosione di ritmo ed energia dal vivo.

“Zio Enzo era alla continua ricerca di giustizia sociale” – ha ricordato Franco Del Re. “Ma io ci ho sempre visto anche tanto amore: era innamorato degli esseri umani, della natura e dell’intero pianeta. Ci avrebbe voluti diversi, e migliori, da come purtroppo siamo ancora oggi”.

Premio Enzo Del Re 2026: info e dettagli evento

L’appuntamento con l’ottava edizione di Maul – Premio Enzo Del Re 2026 è per giovedì 30 luglio 2026 a partire dalle ore 21:00 presso l’Arena Castello di Mola di Bari.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.