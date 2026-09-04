POLIGNANO A MARE – La melodia del mare incontra le grandi parole della canzone d’autore. Prende il via oggi, venerdì 4 settembre 2026, la nuova attesissima edizione di “Polignano a Mare Città della Musica“, la rassegna diffusa intitolata “Tra Domenico Modugno e la canzone d’autore”.

Promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Culture, la manifestazione trasformerà per quattro giorni il borgo adriatico in una grande arena culturale ad accesso libero e gratuito.

Sotto la direzione artistica di Stefano Senardi e il coordinamento di Luca Bernini, l’iniziativa intreccia spettacoli dal vivo, incontri letterari, proiezioni cinematografiche d’epoca e grandi produzioni orchestrali.

Polignano a Mare_Monumento a Domenico Modugno_ph Roberto Rocca

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I grandi protagonisti dell’edizione 2026: Daniele Silvestri, Frankie Hi-nrg MC e Syria

Nel ricco cartellone di Polignano a Mare Città della Musica spiccano tre autentici punti di riferimento della scena musicale italiana, pronti a infiammare il pubblico nelle serate del festival:

Syria sarà la regina della serata d’apertura di stasera con lo spettacolo “In Viaggio” insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo e Peppe Voltarelli, per poi salire in consolle alle 23:00 con un esclusivo dj set in Piazza San Benedetto.

Il cantautore romano Daniele Silvestri, tra i grandi headliner della rassegna, porterà domenica sera a Polignano la sua proverbiale ironia, la complessità della sua scrittura e un repertorio indimenticabile che ha fatto la storia del pop-rock italiano.

Frankie hi-nrg MC, pioniere e pilastro del rap d’autore e dell’hip-hop d’impegno sociale, sempre domenica 6 trasformerà il palco in una scarica di energia e parole colte capaci di far riflettere e ballare diverse generazioni.

Polignano a Mare Città della Musica: il programma completo dal 4 al 7 settembre

L’inaugurazione scatta oggi alle 17:30 alla Biblioteca “Chiantera” con “Nel blu dipinto di… libri”. Alle 21:00 in Piazza Suor Maria Giovanna Laselva andrà in scena il concerto “In Viaggio”, omaggio sinfonico a Modugno con Syria, Peppe Voltarelli e l’Orchestra di Sanremo diretta da Giancarlo De Lorenzo. Dalle 23:00 dj set con Syria.

Sabato alle 18:30, in Piazza Aldo Moro, spazio al canto polifonico di Coro a Coro diretto da Rachele Andrioli, seguito alle 19:30 dal talk “Con l’affetto della memoria” per l’anteprima della riedizione dell’album di Modugno del 1971. Alle 21:00 lo spettacolo “Meravigliose” con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo guidata da Valter Sivilotti e le voci di Erica Mou, Carolina Bubbico, Cinzia Tedesco, Gaia Gentile e Rachele Andrioli, narrate da Antonella Carone. Chiusura alle 23:00 con il dj set di Luca De Gennaro.

Domenica 6 settembre ci sarà invece la grande notte del cantautorato contemporaneo, presentata da Luca De Gennaro, che vedrà alternarsi sul palco i live di Daniele Silvestri, Frankie Hi-nrg MC, Marco Castello e Anna Castiglia.

Lunedì 7 l’evento si chiuderà con “Al cinema con Modugno”, in collaborazione con la Cineteca Nazionale, con talk cinematografici e la proiezione dei rarissimi provini d’epoca di Modugno e del film “Esterina” di Carlo Lizzani (1959).

Polignano a Mare Città della Musica: info utili e dettagli per il pubblico

Tutti gli appuntamenti serali della rassegna Polignano a Mare Città della Musica si terranno a ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 21:00 nel centro storico cittadino.

Scarica qui il programma ufficiale.