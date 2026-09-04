menu sito
Eventi provincia BariNews Bari

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia Bari » Da stasera Polignano a Mare Città della Musica con Daniele Silvestri e Syria

Da stasera Polignano a Mare Città della Musica con Daniele Silvestri e Syria

“Prende il via oggi, venerdì 4 settembre 2026, una delle manifestazioni più attese della fine dell'estate in Puglia: Polignano a Mare Città della Musica. Tra piazze storiche, cinema e concerti sinfonici gratuiti, il borgo di Modugno accoglie i grandi nomi del cantautorato e dell'hip hop italiano, tra i quali Daniele Silvestri, Frankie Hi-nrg MC e Syria”
Da stasera Polignano a Mare Città della Musica con Daniele Silvestri e Syria

POLIGNANO A MARE – La melodia del mare incontra le grandi parole della canzone d’autore. Prende il via oggi, venerdì 4 settembre 2026, la nuova attesissima edizione di “Polignano a Mare Città della Musica“, la rassegna diffusa intitolata “Tra Domenico Modugno e la canzone d’autore”. 

Promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Culture, la manifestazione trasformerà per quattro giorni il borgo adriatico in una grande arena culturale ad accesso libero e gratuito.

Sotto la direzione artistica di Stefano Senardi e il coordinamento di Luca Bernini, l’iniziativa intreccia spettacoli dal vivo, incontri letterari, proiezioni cinematografiche d’epoca e grandi produzioni orchestrali.

382a- Polignano a Mare Città della Musica
Polignano a Mare_Monumento a Domenico Modugno_ph Roberto Rocca

Contenuto

I grandi protagonisti dell’edizione 2026: Daniele Silvestri, Frankie Hi-nrg MC e Syria

Nel ricco cartellone di Polignano a Mare Città della Musica spiccano tre autentici punti di riferimento della scena musicale italiana, pronti a infiammare il pubblico nelle serate del festival:

Syria sarà la regina della serata d’apertura di stasera con lo spettacolo “In Viaggio” insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo e Peppe Voltarelli, per poi salire in consolle alle 23:00 con un esclusivo dj set in Piazza San Benedetto.

Il cantautore romano Daniele Silvestri, tra i grandi headliner della rassegna, porterà domenica sera a Polignano la sua proverbiale ironia, la complessità della sua scrittura e un repertorio indimenticabile che ha fatto la storia del pop-rock italiano.

Frankie hi-nrg MC, pioniere e pilastro del rap d’autore e dell’hip-hop d’impegno sociale, sempre domenica 6 trasformerà il palco in una scarica di energia e parole colte capaci di far riflettere e ballare diverse generazioni.

Polignano a Mare Città della Musica: il programma completo dal 4 al 7 settembre

L’inaugurazione scatta oggi alle 17:30 alla Biblioteca “Chiantera” con “Nel blu dipinto di… libri”. Alle 21:00 in Piazza Suor Maria Giovanna Laselva andrà in scena il concerto “In Viaggio”, omaggio sinfonico a Modugno con Syria, Peppe Voltarelli e l’Orchestra di Sanremo diretta da Giancarlo De Lorenzo. Dalle 23:00 dj set con Syria. 

Sabato alle 18:30, in Piazza Aldo Moro, spazio al canto polifonico di Coro a Coro diretto da Rachele Andrioli, seguito alle 19:30 dal talk “Con l’affetto della memoria” per l’anteprima della riedizione dell’album di Modugno del 1971. Alle 21:00 lo spettacolo “Meravigliose” con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo guidata da Valter Sivilotti e le voci di Erica Mou, Carolina Bubbico, Cinzia Tedesco, Gaia Gentile e Rachele Andrioli, narrate da Antonella Carone. Chiusura alle 23:00 con il dj set di Luca De Gennaro.

Domenica 6 settembre ci sarà invece la grande notte del cantautorato contemporaneo, presentata da Luca De Gennaro, che vedrà alternarsi sul palco i live di Daniele Silvestri, Frankie Hi-nrg MC, Marco Castello e Anna Castiglia.

Lunedì 7 l’evento si chiuderà con “Al cinema con Modugno”, in collaborazione con la Cineteca Nazionale, con talk cinematografici e la proiezione dei rarissimi provini d’epoca di Modugno e del film “Esterina” di Carlo Lizzani (1959).

Polignano a Mare Città della Musica: info utili e dettagli per il pubblico

Tutti gli appuntamenti serali della rassegna Polignano a Mare Città della Musica si terranno a ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 21:00 nel centro storico cittadino. 

Scarica qui il programma ufficiale.

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


Iscriviti alla Newsletter

Non riceverai spam ma messaggi in base agli interessi selezionati. Potrai inoltre annullare l'iscrizione in ogni momento.



Eventi provincia Bari News Bari › Altre notizie interessanti

Puglia e IA: dopo il progetto REG4IA la regione guida la sperimentazione dell’Intelligenza Artificiale nella PA

Puglia e IA: dopo il progetto REG4IA la regione guida la sperimentazione dell'Intelligenza Artificiale nella PA | Puglia.com
18 Ago 2026

Uva da tavola pugliese: export uva italiana record, il 60% dalla Puglia

Uva da tavola pugliese: export uva italiana record, il 60% dalla Puglia | Puglia.com
29 Lug 2026

Questo giovedì Caparezza riceve il Premio Enzo Del Re 2026 sul palco del “Maul”

Questo giovedì Caparezza riceve il Premio Enzo Del Re 2026 sul palco del "Maul" | Puglia.com
28 Lug 2026

Lungomare di Libri sulla Muraglia di Bari: scopri le trame del mondo

Lungomare di Libri sulla Muraglia di Bari: scopri le trame del mondo | Puglia.com
14 Lug 2026

Il turismo in Puglia non conosce più stagione: i numeri di un boom che cambia la regione

Il turismo in Puglia non conosce più stagione: i numeri del boom | Puglia.com
14 Lug 2026

Musicoterapia in Terapia Intensiva Neonatale all’ospedale Miulli

Musicoterapia in Terapia Intensiva Neonatale all'ospedale Miulli | Puglia.com
13 Lug 2026




Inserisci Azienda
Crea la tua Email
Promuovi Evento