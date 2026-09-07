RUVO DI PUGLIA – Tre giorni di contaminazioni viscerali, ritmi dal mondo, sperimentazione e danza contemporanea. Dall’11 al 13 settembre 2026 torna a Ruvo di Puglia il Talos Festival, una delle rassegne più iconiche e poliedriche del panorama culturale pugliese. Promosso dal Comune di Ruvo di Puglia e diretto in partnership con Bass Culture, con il sostegno di Regione Puglia e Puglia Culture, il festival trasformerà Piazza Matteotti nel cuore pulsante di un’esperienza ad ingresso libero e gratuito.

Dal jazz all’elettronica, passando per la world music, il pop d’autore, il teatro sociale e le arti visive, l’edizione 2026 disegna una mappa sonora che collega l’India al Mali, attraversando le frequenze del Mediterraneo.

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Talos Festival 2026: il programma e gli show da non perdere

Piazza Matteotti accoglierà il pubblico articolandosi in tre spazi complementari: il Main Stage per i concerti serali, lo Spazio NIDO per le performance intime di danza e il Talos Village, l’area espositiva e mercatino delle produzioni creative aperta ogni giorno dalle ore 19:00.

Venerdì 11 settembre | Il jazz cosmopolita e la memoria delle mani

La serata inaugurale del Talos Festival 2026 parte alle 20:30 nello Spazio NIDO con “Keep My Hand”, produzione coreografica firmata da Giulio De Leo con la compagnia Menhir, le musiche dal vivo di Rachele Amore e il coinvolgimento intergenerazionale delle cittadine locali. Alle 21:00 sul Main Stage spazio agli Hambone, trio avantgarde tra jazz e noise, seguiti dall’attesissimo live del compositore e batterista britannico Sarathy Korwar. Insieme al suo trio, il virtuoso italo-indiano presenterà l’ultimo lavoro “There Is Beauty, There Already”, una miscela tra tabla, synth modulari e vibrafono.

Sabato 12 settembre | Visioni di pace, pop raffinato e vinili

Alle 20:30 la compagnia Menhir e i ciprioti di Anti-Skino presentano “Searching for Europa”, uno spettacolo di danza, immagini e liuto cretese ambientato tra le rovine di Famagosta. Alle 21:00 saliranno sul Main Stage i Fitness Forever: la band guidata da Carlos Valderrama porterà sul palco le atmosfere soffici e luminose del suo pop orchestrale, capace di fondere la grande canzone italiana con bossa nova, disco anni ’70 e funk. Dalle 23:00, la notte di Ruvo di Puglia prosegue nello Spazio NIDO con il dj set su vinile di Club Mediterraneo.

Domenica 13 settembre | I confini e l’icona Fatoumata Diawara

La giornata conclusiva si apre alle 20:30 con “Al confine”, performance di teatro e musica nata dai laboratori con i centri di accoglienza locali curati da Human Ensemble e Comunità Oasi2. Alle 21:00 il gran finale del festival vedrà protagonista Fatoumata Diawara con il suo “MASSA Tour”. La regina della nuova musica roots africana, armata della sua chitarra elettrica e cantando in lingua bambara (lingua franca del Mali), fonderà il patrimonio del Wassoulou maliano con blues, rock e jazz per un concerto catartico e indimenticabile.

Talos Festival 2026: l’arte come ponte tra i popoli

Come sottolineato dal sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, il Talos Festival riafferma la propria natura di laboratorio di democrazia e accoglienza: “La nostra ambizione è proseguire nel nostro impegno quotidiano per il dialogo interculturale; vorremmo che questo festival, così profondamente radicato nella nostra città, si definisca sempre di più come occasione di incontro tra culture e popoli del Mediterraneo, utilizzando la musica e l’arte come veicolo per costruire conoscenza, rispetto reciproco e pace.”