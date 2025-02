Nasce il faro museo di Bari dedicato a Marconi e alla radio: dal 1° marzo

BARI – Il faro di San Cataldo, simbolo della città e terzo faro più alto d’Italia, si prepara a diventare un nuovo polo culturale. Dal 1° marzo, la storica struttura ospiterà il faro museo di Bari, interamente dedicato alla radio e alla figura di Guglielmo Marconi, in ricordo della prima trasmissione radiofonica via mare del 3 agosto 1904. L’iniziativa rientra in un progetto di recupero e valorizzazione dei fari e delle torri costiere della Puglia, promosso dalla Regione Puglia nell’ambito del programma europeo Interreg Co.He.N. (Coastal Heritage Network).

Un viaggio nella storia della radio

All’interno del museo della radio, i visitatori potranno ripercorrere le tappe più importanti della storia della comunicazione via etere attraverso un percorso espositivo multimediale:

L’obiettivo del faro museo di Bari è quello di divulgare la cultura scientifica e far conoscere l’eredità di Marconi, offrendo a scuole, appassionati e turisti un’esperienza educativa immersiva.

Un faro che illumina la cultura

Il faro di San Cataldo torna a nuova vita grazie a un investimento congiunto tra Regione Puglia e Comune di Bari, trasformandosi in un centro culturale aperto al pubblico. A gestire il museo della radio sarà l’Associazione Vedetta sul Mediterraneo, affiancata dall’Associazione Mar di Levante e dall’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Bari. La direzione onoraria è affidata alla giornalista e scrittrice Enrica Simonetti, esperta di storia marittima. Il faro museo di Bari si aggiunge ad altri fari e torri pugliesi già recuperati, tra cui il faro Torre San Giovanni a Ugento, la torre San Felice a Vieste, la torre Pietra a Margherita di Savoia, la torre Calderina a Molfetta e il faro di Punta Palascia a Otranto, oggi accessibili e valorizzati come spazi culturali.

Un nuovo simbolo culturale per Bari

Con i suoi 66 metri di altezza, il faro di San Cataldo continua a essere un punto di riferimento per i naviganti, ma da sabato 1° marzo diventerà anche un importante spazio culturale dedicato alla storia della radio e delle telecomunicazioni.

📢 Per informazioni e orari di visita, consultare il sito ufficiale del Comune di Bari.