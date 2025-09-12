Parte stasera Sinfonie Rurali a Corigliano d’Otranto

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia Lecce »
CORIGLIANO D’OTRANTO – Parte stasera la rassegna Sinfonie Rurali. Tre serate di musica e cultura all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto, fino a domenica 14. La campagna salentina si anima grazie a un ricco programma di eventi per celebrare il legame tra arte, territorio e convivialità.
La rassegna si apre stasera alle ore 21:30 con un appuntamento speciale a ingresso gratuito: “Dancing Paradiso”, un reading collettivo per l’indimenticabile Stefano Benni, venuto a mancare soltanto tre giorni fa. Un omaggio corale e spontaneo, aperto a chiunque desideri ricordare uno dei più grandi autori contemporanei. I partecipanti sono invitati a portare i propri libri e condividere le pagine che li hanno fatti sognare, ridere o riflettere. L’evento risponde al desiderio del figlio Niclas, che ha ricordato come suo padre avrebbe voluto essere celebrato proprio leggendo ad alta voce i suoi racconti, un grande atto d’amore per un artista che ha saputo raccontare l’anima della nostra epoca.
Il programma di Sinfonie Rurali all’insegna della musica. Domani sera, sabato 13 (ingresso con contributo soci 7 euro), a calcare il palco saranno i Ghetonia, una delle band più importanti e longeve della musica popolare salentina. Dagli anni ’70, il gruppo guidato da Roberto Licci ha saputo interpretare e innovare i canti della tradizione, utilizzando poesie popolari in griko e testi colti. Con le loro esibizioni in Italia e all’estero, i Ghetonia hanno fatto conoscere la cultura salentina in tutto il mondo.
Sinfonie Rurali si chiuderà domenica 14 (ingresso con contributo soci 5 euro) con l’omaggio a Lucio Dalla. Simone Perrone (voce) e Matteo Bemolle (piano) reinterpreteranno i brani più famosi del cantautore bolognese. Il viaggio musicale si concentrerà in particolare sul periodo artistico tra il 1977 e il 1980, anni cruciali che hanno consacrato Dalla al grande pubblico con successi come “Anna e Marco” e “Come è profondo il mare”. Un insolito percorso tra canzoni e narrazioni della vita dell’artista e dei personaggi che ha amato raccontare.
Per tutta la durata della rassegna sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalate e dolci, accompagnati da birre e vini, tutte le sere a partire dalle ore 20:30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 392 70261149.
