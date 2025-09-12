menu sito
Parte stasera Sinfonie Rurali a Corigliano d’Otranto

CORIGLIANO D’OTRANTO – Parte stasera la rassegna Sinfonie Rurali. Tre serate di musica e cultura all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto, fino a domenica 14. La campagna salentina si anima grazie a un ricco programma di eventi per celebrare il legame tra arte, territorio e convivialità.

Sinfonie Rurali: questa sera un omaggio a Stefano Benni

La rassegna si apre stasera alle ore 21:30 con un appuntamento speciale a ingresso gratuito: “Dancing Paradiso”, un reading collettivo per l’indimenticabile Stefano Benni, venuto a mancare soltanto tre giorni fa. Un omaggio corale e spontaneo, aperto a chiunque desideri ricordare uno dei più grandi autori contemporanei. I partecipanti sono invitati a portare i propri libri e condividere le pagine che li hanno fatti sognare, ridere o riflettere. L’evento risponde al desiderio del figlio Niclas, che ha ricordato come suo padre avrebbe voluto essere celebrato proprio leggendo ad alta voce i suoi racconti, un grande atto d’amore per un artista che ha saputo raccontare l’anima della nostra epoca.

Il weekend continua tra musica popolare e d’autore

Il programma di Sinfonie Rurali all’insegna della musica. Domani sera, sabato 13 (ingresso con contributo soci 7 euro), a calcare il palco saranno i Ghetonia, una delle band più importanti e longeve della musica popolare salentina. Dagli anni ’70, il gruppo guidato da Roberto Licci ha saputo interpretare e innovare i canti della tradizione, utilizzando poesie popolari in griko e testi colti. Con le loro esibizioni in Italia e all’estero, i Ghetonia hanno fatto conoscere la cultura salentina in tutto il mondo.

Sinfonie Rurali si chiuderà domenica 14 (ingresso con contributo soci 5 euro) con l’omaggio a Lucio Dalla. Simone Perrone (voce) e Matteo Bemolle (piano) reinterpreteranno i brani più famosi del cantautore bolognese. Il viaggio musicale si concentrerà in particolare sul periodo artistico tra il 1977 e il 1980, anni cruciali che hanno consacrato Dalla al grande pubblico con successi come “Anna e Marco” e “Come è profondo il mare”. Un insolito percorso tra canzoni e narrazioni della vita dell’artista e dei personaggi che ha amato raccontare.

Sinfonie Rurali | Informazioni utili

Per tutta la durata della rassegna sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalate e dolci, accompagnati da birre e vini, tutte le sere a partire dalle ore 20:30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 392 70261149.

Data:

