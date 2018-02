Olio di Palagianello sul tetto del mondo, oro a Los Angeles per a Puglia

Gli oli di Palagianello conquistano Los Angeles con due medaglie d’oro in occasione di una delle più grandi fiere mondiali sull’argomento, la Los Angeles Extra Virgin Olive Oil Competition. La consacrazione dell’olio è giunta dal parere congiunto di venti giudici internazionali e oltre un milione e mezzo di visitatori che, nella città della California, hanno preso parte alla fiera che ogni anno da ormai diciannove edizioni offre al grande pubblico le migliori produzioni di olio extravergine d’oliva a livello mondiale.

Oltre alla fiera, il concorso annualmente indetto per l’occasione porta i vari partecipanti ad esporre il meglio dei loro prodotti davanti a venti critici provenienti da tutto il globo (Italia, ma anche USA, Argentina, Argentina, Cile, Francia, Nuova Zelanda, Spagna, Uruguay) i quali quest’anno hanno deciso di premiare con due medaglie d’oro anche delle produzioni provenienti direttamente dalle terre tarantine.

Da Palagianello, in provincia di Taranto, direttamente a Los Angeles e da lì sul gradino più alto del podio. L’azienda vincitrice è la Pujie, che deve il suo nome a come era chiamata in antichità la regione del Tacco d’Italia, grazie a due oli EVO come la Rea, dal sapore deciso, e l’Anfrite, dal retrogusto più delicato. Per una piccola impresa è un grande successo inaspettato, ma il giusto titolo per una direzione aziendale che è risultata vincente: sempre più organizzazioni basate sul made in Puglia stanno puntando all’eccellenza e alla qualità, decisione che sta premiando le stesse con diversi allori e riconoscimenti internazionali.

Questi non sono solo premi per una piccola produzione in continua espansione ma un tributo a una parte della storia e del territorio pugliese, costellato da secoli dalla presenza dei suoi olivi secolari al punto da farne vanto anche sul suo simbolo regionale. Un titolo ottenuto in una cornice internazionale come quella di Los Angeles è dimostrazione di come si stia riuscendo a trasmettere all’estero non solo la qualità ma anche il fascino e le potenzialità di una terra così caratteristica e produttiva.