Oktoberfest Pugliese: birre e foodtruck al parco delle Zucche

GALLIPOLI – Il Parco Gondar di Gallipoli si prepara ad accogliere la prima edizione dell’Oktoberfest Pugliese, una grande festa d’autunno che unisce l’atmosfera bavarese ai sapori autentici della Puglia. L’evento si svolge all’interno della cornice suggestiva del Parco delle Zucche, offrendo un programma intensamente dedicato a cibo, birra e musica live. L’appuntamento è fissato a partire da questo weekend per sei giornate all’insegna della convivialità: 25 e 26 ottobre, 30 e 31 ottobre, e 1 e 2 novembre 2025.

Oktoberfest Pugliese: un viaggio sensoriale tra birra e cibo

L’Oktoberfest Pugliese è un vero e proprio paradiso gastronomico con oltre trenta foodtruck e più di trenta birrifici tradizionali e artigianali. Il percorso gastronomico spazierà dalle carni alla brace (Boccadamo) alla cucina tipica romana (Butteri dell’Agro Pontino). La tradizione salentina sarà ben rappresentata da La Puteca e Salento, Cucina e Tradizione con le tipiche pucce. Non mancheranno i gusti internazionali (pulled pork, American burgers e street food giapponese Umami). Naturalmente, l’anima bavarese sarà esaltata da Wurst & Brezn con i tradizionali wurstel e pretzel.

Musica live e Contest Goliardici

Il palinsesto musicale dell’Oktoberfest Pugliese animerà tutte le serate con concerti e spettacoli itineranti. Protagonisti del palco saranno gli Heart ’n’ Roll (25 ottobre), gli Irish Coffee (26 ottobre), e i White Horse (30 ottobre). Grande attesa per il primo concerto live della riformata band salentina dei Toromeccanica (31 ottobre). Chiuderanno i Why Not (1 novembre) e i Crickets (2 novembre). Tra il pubblico si alterneranno inoltre spettacoli di artisti di strada e band itineranti come la Beedixie Band e la suggestiva Parata dei Vivi. Accanto al cibo e alle birre, due contest speciali arricchiranno il programma: Beer Heroes, la competizione goliardica dedicata ai veri campioni della birra, e Hot Dog Heroes, una sfida divertente e gustosa in collaborazione con Scarlino Würstel.

Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.

Non perdere tutta la magia della Festa d’Autunno per tutta la famiglia! Scopri tutti i dettagli, i laboratori e le attrazioni nell’articolo che abbiamo dedicato al Parco delle Zucche.

