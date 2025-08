Notte Blu a Torre Pali: festa d’estate a Marina di Salve

TORRE PALI, SALVE (LE) – La Notte Blu a Torre Pali prende il via oggi, 5 agosto, a Marina di Salve, frazione balneare insignita anche quest’anno della prestigiosa Bandiera Blu. Un evento che coniuga spettacolo, educazione ambientale e valorizzazione del territorio, pensato per celebrare il patrimonio naturale e culturale locale. Organizzata dal Comune di Salve, la rassegna si terrà in piazza Vanini per due serate all’insegna della sostenibilità, della musica e dell’identità salentina. L’obiettivo dell’iniziativa, come dichiarato dal sindaco Francesco Villanova, è quello di rafforzare il legame tra comunità e territorio, coinvolgendo cittadini e visitatori in una festa collettiva che ha il mare come filo conduttore. Non mancano attività educative, iniziative solidali e una programmazione artistica di qualità.

Tartarughe, laboratori e premio Bandiera Blu

Il programma della Notte Blu a Torre Pali si apre oggi, martedì 5 agosto, con un emozionante momento dedicato alla natura. Alle 17:00 verranno liberate alcune tartarughe marine recuperate dal CRTM di Calimera, in collaborazione con Legambiente “Giglio delle Dune”. Subito dopo, alle 18:00, spazio ai più piccoli con l’Area Kids: laboratori di biologia marina e percorsi ludico-educativi dedicati alla raccolta differenziata e alla tutela del mare. Alle 20:00 riflettori accesi per il Premio Notte Blu 2025, un talk condotto da Francesca Tocca (Mediaset) e Marco Guacci (Radionorba) che celebrerà personalità salentine distintesi nei settori della cultura, medicina, politica, gastronomia e industria, con al centro il tema della Bandiera Blu.

Notte Blu a Torre Pali: musica, comicità e identità salentina

La prima serata prosegue con lo show comico di Giovanni Cacioppo, volto noto di Zelig e Colorado, seguito dal concerto del cantautore Marco Ligabue. Gran finale in musica con Stella Grande e il tour Anime Bianche, tra pizzica e ritmi popolari fino a tarda notte. Il 6 agosto la festa continua con lo spettacolo comico “73100” de I MalfAttori, in scena sempre in piazza Vanini a partire dalle 22:00: uno show tutto salentino con Gianpaolo Viva, Sabina Blasi, Roberto Lezzi e Roberto Rovito.

Notte Blu a Torre Pali: solidarietà e promozione del territorio

Non solo divertimento: la Notte Blu a Torre Pali sostiene anche il progetto umanitario WE AFRICA, con una raccolta fondi per la costruzione di un pozzo d’acqua potabile in Burkina Faso. A raccontare in diretta le emozioni dell’evento ci sarà Radio System, media partner ufficiale. Giunta alla sua seconda edizione, la Notte Blu a Torre Pali si conferma un evento chiave nel calendario dell’estate salentina 2025, con un forte valore simbolico e territoriale. Due serate in cui la cultura incontra l’ambiente, la musica incontra la solidarietà, e il mare diventa palcoscenico di un’identità viva e condivisa. Per aggiornamenti visita la pagina social del Comune di Salve.