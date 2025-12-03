Natale in Biblioteca: letture e laboratori per il Natale a Barletta 2025

BARLETTA – Il Natale a Barletta 2025 è entrato ufficialmente nel vivo! Domenica scorsa le festività nella Città della Disfida hanno preso il via con un momento particolarmente suggestivo e atteso, specialmente dai più piccoli: l’accensione di uno degli alberi di Natale più alti d’Italia, che ha illuminato la città. Ora la magia si sposta nelle sale di lettura con il Natale in Biblioteca.

L’Amministrazione comunale ha infatti definito il programma Natale in biblioteca, una serie di appuntamenti culturali e ludici a beneficio dell’infanzia, in collaborazione tra la Biblioteca comunale Sabino Loffredo e Euro & Promos. Le attività, iniziate lunedì scorso, 1° dicembre, si articoleranno fino al 4 Gennaio 2026.

L’obiettivo è duplice: creare socializzazione spensierata tra le generazioni giovanissime e promuovere la lettura, favorendo la conoscenza delle strutture bibliotecarie cittadine durante il Natale a Barletta 2025. L’itinerario toccherà la biblioteca dell’ex Cantina Sperimentale, la biblioteca di Palazzo San Domenico e la sezione per ragazzi “Aylan Kurdi” nel Parco dell’Umanità.

Natale in Biblioteca: eventi per tutte le età

Il ricco cartellone del Natale in Biblioteca offre attività per ogni fascia di età, curando l’approccio alla lettura in base allo sviluppo dei bambini. Per i piccolissimi (0-30 mesi), spazio alla dolcezza e alla sensorialità per i primissimi mesi di vita con Le Coccole di Natale pensate per neonati e genitori. L’incontro dell’11 dicembre dedicato ai bambini fino ai 18 mesi, il 18 dicembre invece è per i bimbi fino a 30 mesi. Entrambi gli appuntamenti si terranno nella sezione ragazzi della biblioteca di Palazzo San Domenico (ore 17:00-18:00) con letture sensoriali e un laboratorio creativo per mamma e bambino.

Natale in Biblioteca per i Lupi e le Fatine (3-6 anni)

I bambini dell’età prescolare saranno i protagonisti di laboratori creativi e tematici, svolti in collaborazione con il Centro Servizi Famiglie Origami, principalmente nella Biblioteca per ragazzi “Aylan Kurdy” al Parco dell’Umanità. Tra gli altri, un appuntamento imperdibile per la fascia 4-8 anni è invece Dolce Natale, il 13 Dicembre presso la sezione ragazzi della biblioteca ex Cantina Sperimentale, dove letture saranno accompagnate da un laboratorio dedicato alla tradizione dolciaria natalizia.

Natale in Biblioteca per le scuole elementari e la famiglia

Le attività coinvolgono anche le scuole e i nuclei familiari al completo. Con le Storie sotto l’albero!, dal 1° al 20 Dicembre, le classi 1a e 2a elementare potranno ascoltare filastrocche, leggende e storie natalizie. L’attività didattica si conclude con una visita guidata nella biblioteca centrale generale di Palazzo San Domenico, con turni mattutini dedicati. Da non perdere, infine, la Tombolata dei lettori: immancabile appuntamento per grandi e piccini alle ore 17:00 del 30 Dicembre nella biblioteca di Palazzo San Domenico. In palio, ovviamente, premi letterari!

Natale a Barletta 2025: l’arrivo della Befana

Il programma si chiude in pieno spirito festivo. Il 4 Gennaio 2026 la Befana farà il suo atteso arrivo nella Biblioteca per ragazzi “Aylan Kurdy” (ore 11:00-12:00). L’incontro, dedicato ai piccini dai 4 ai 6 anni, celebrerà la leggendaria figura tra storia e doni. Giochi, creatività e tanta allegria renderanno il periodo natalizio a Barletta un’occasione unica per avvicinarsi alla cultura e alla lettura in un clima di festa.

Per scoprire tutte le iniziative, orari e luoghi, scarica qui il programma completo del Natale in biblioteca a Barletta.

Attenzione però: la partecipazione a ciascun appuntamento prevede la prenotazione obbligatoria inviando una mail a prestito.biblioteca@comune.barletta.bt.it.