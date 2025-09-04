NAT Festival: il nuovo evento di Astràgali Teatro in Salento

Il Salento si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere, che fonde la bellezza della natura con la forza espressiva del teatro e l’innovazione della tecnologia. Dal 6 al 23 settembre 2025, il NAT Festival (Nature, Arts, Technologies), promosso da Astràgali Teatro e dal Centro Italiano dell’International Theatre Institute – UNESCO, animerà alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, proponendo una serie di spettacoli, camminate e installazioni sonore e visive.

Arte e natura per un messaggio di pace

Il sottotitolo del festival, “L’amore ai tempi della guerra”, non è solo una suggestione, ma il fulcro di un progetto che vuole utilizzare l’arte come strumento per superare i conflitti. Come ha spiegato il direttore artistico Fabio Tolledi, l’obiettivo è valorizzare e preservare i luoghi naturali del Salento attraverso le arti performative. Un messaggio di speranza e concretezza che risuona particolarmente forte nel contesto attuale. Questo filo conduttore percorre l’intera rassegna del NAT Festival, che vedrà la partecipazione di artisti da tutto il mondo, con compagnie provenienti da Paesi come Italia, Cipro, Romania, Georgia, Albania e Burkina Faso.

NAT Festival: tra teatri naturali e innovazione tecnologica

Il NAT Festival si distingue non solo per il suo tema, ma anche per la scelta di luoghi non convenzionali. Gli spettacoli prenderanno vita in spazi di grande valore storico, culturale e naturalistico, a volte inusuali e marginali. Tra questi, la Riserva Naturale e Oasi WWF Le Cesine, il Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio, il bacino del Fiume Idume a Torre Chianca, il Museo Diffuso di Cavallino, il Giardino Storico della Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce e il Campo dei Semi Antichi di Ruralia.

NAT Festival: gli appuntamenti da non perdere

La rassegna include anche l’attesa rappresentazione di “Love in Times of War”, uno spettacolo frutto di residenze artistiche internazionali, che unisce la scrittura di Marguerite Duras con le esperienze di artisti di diverse nazionalità. Un ulteriore elemento di novità è l’integrazione della tecnologia ecosostenibile, sviluppata grazie alla collaborazione con l’AVR Lab dell’Università del Salento, che aggiunge un livello di interazione e modernità alle performance. Tra gli appuntamenti in programma, ci saranno anche la camminata nella natura “Walking on harmony”, la performance “Il suono, gli alberi” e un laboratorio del gusto per bambini. Non mancheranno, dove possibile, anche visite guidate per scoprire le ricchezze dei luoghi ospitanti, come quelle previste al Museo Diffuso di Cavallino.

Per maggiori informazioni sul calendario completo e gli orari degli spettacoli, è possibile consultare i siti ufficiali di Astràgali Teatro o del Centro Italiano dell’International Theatre Institute.