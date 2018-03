MusicaInGioco a Bitonto, i bambini e la musica per l’inclusione sociale

Verrà presentato questa mattina a Bitonto, il progetto MusicaInGioco, nella splendida cornice del Teatro Traetta. L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale ed in particolare con l’Assessorato al Welfare, è nata dall’adesione a fine anno scorso, al progetto dell’associazione MusicaInGioco, per coinvolgere circa 70 bambini di quarta e quinta elementare, sia del centro urbano che delle frazioni di Bitonto.

Lo scorso mese sono stati consegnati ai bambini gli strumenti musicali, in comodato d’uso; nel frattempo sono state avviate le prime lezioni, delle 15 complessive, con la partecipazione di docenti appartenenti al conservatorio N. Piccinni di Bari, oltre che di esperti musicali. Tra gli obiettivi del progetto la realizzazione di un concerto natalizio, composto di coro ed orchestra con bambini dai 5 ai 14 anni, oltre che l’iniziativa “Violinista per un giorno”, per gli alunni più piccoli.

L’iniziativa si propone di promuovere concetti di aggregazione, socializzazione ed inclusione sociale per la prevenzione di problematiche e disagi, dispersione ed episodi di bullismo. In particolare il progetto intende infatti coinvolgere bambini e ragazzi con problematiche sociali o economiche, disagi familiari o disabilità, facendo in modo che sviluppino un interesse ed una passione per la musica.

Nell’amministrazione comunale si intende, con gli anni, ampliare la platea dei beneficiari, in modo che si possa costruire una vera e propria orchestra infantile e giovanile, che si allinei al metodo Abreu, alla base del progetto MusicaInGioco.

Alla presentazione di questa mattina saranno presenti gli stessi bambini protagonisti dell’iniziativa, i referenti delle scuole interessate e nel corso della giornata interverranno il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, il direttore artistico dell’associazione MusicaInGioco e docente al conservatorio di Bari, il maestro Andrea Gargiuolo, Gaetano De Palma, assessore al Welfare e Grazia Capaldi, funzionaria e responsabile del servizio per le Politiche Sociali.

