Mostra impressionismo a Mesagne: da Monet a Boldini

MESAGNE – Dal 1° giugno al 26 novembre 2025, il Castello Normanno-Svevo di Mesagne, in provincia di Brindisi, accoglierà una delle esposizioni più attese dell’anno: l’esclusiva mostra impressionismo a Mesagne “Il tempo degli Impressionisti da Monet a Boldini”. Un appuntamento che si inserisce perfettamente nel progetto Puglia Walking Art, riportando ancora una volta la città al centro della scena artistica internazionale e degli eventi culturali in Puglia.

Da Monet a Boldini: un viaggio nella luce e nel colore

La mostra impressionismo a Mesagne è curata dalla professoressa Isabella Valente dell’Università di Napoli “Federico II” e si propone come un percorso immersivo tra i capolavori di grandi maestri. Dalle pennellate luminose di Claude Monet ai ritratti eleganti di Giovanni Boldini, l’esposizione celebra uno dei movimenti artistici più amati, capace di raccontare emozioni attraverso luce, colore e istanti di vita quotidiana.

Arte e territorio: il castello diventa laboratorio culturale

Organizzata da Micexperience Rete di Imprese in collaborazione con Regione Puglia e Comune di Mesagne, la mostra impressionismo a Mesagne sarà accompagnata da attività didattiche, laboratori per le scuole, percorsi accessibili e iniziative collaterali. L’obiettivo è quello di trasformare il castello mesagnese in un vero e proprio laboratorio culturale, vivo e aperto al territorio.

“Anche quest’anno – ha dichiarato Pierangelo Argentieri, presidente di MiceExperience – vogliamo proporre non solo un’esposizione di portata europea, ma un momento collettivo di crescita e partecipazione. L’arte deve dialogare con il territorio e diventare esperienza”.

Una nuova stagione per gli eventi culturali in Puglia

Dopo il successo di “Caravaggio e il suo tempo” e “G7: sette secoli di arte italiana”, Mesagne si conferma una delle capitali culturali più dinamiche della regione. La mostra impressionismo a Mesagne è pronta ad accogliere appassionati, scolaresche, visitatori locali e turisti in un viaggio unico nel cuore della pittura moderna. Un’occasione imperdibile per lasciarsi incantare dalla bellezza senza tempo dell’Impressionismo e vivere un’esperienza culturale unica, nel cuore della Puglia.