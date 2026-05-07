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BRINDISI – Esiste un’intelligenza artificiale che non spaventa, ma accoglie. È quella che nasce tra le aule dell’IISS Ettore Majorana di Brindisi, l’unica scuola italiana selezionata tra le migliori 50 al mondo per il prestigioso Global Schools Prize 2026. Il riconoscimento internazionale premia una visione rivoluzionaria: utilizzare l’IA per l’inclusione scolastica, trasformandola nel più potente strumento per non lasciare indietro nessuno.
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Il cuore del successo del Majorana di Brindisi risiede nel progetto Book in Progress AI, una piattaforma nata per abbattere le barriere che spesso impediscono agli studenti di accedere pienamente alla conoscenza. Grazie al codice sviluppato dal professor Cosimo Luigi Manes, il sistema non si limita a fornire contenuti, ma li modella in tempo reale sulle esigenze di chi legge. Che si tratti di uno studente con bisogni educativi speciali, di un ragazzo che predilige un approccio visivo o di chi necessita di supporti linguistici, l’IA risponde con precisione.
“Abbiamo invertito il paradigma”, dichiara il dirigente scolastico Salvatore Giuliano. “In un mondo che teme l’IA, noi la usiamo per rendere l’apprendimento più accessibile”. La forza di questa eccellenza risiede nella sua eticità: la piattaforma di IA per l’inclusione scolastica è open source, gratuita e protegge la privacy gestendo i dati esclusivamente su server locali interni all’istituto. Qui, la tecnologia non sostituisce il docente, ma ne potenzia la capacità di arrivare a ogni singolo alunno.
Questo traguardo tutto pugliese attende ora il verdetto finale che verrà annunciato a Londra il 19 maggio. Se il Majorana dovesse aggiudicarsi il premio da 500 mila dollari, l’obiettivo è già chiaro: potenziare l’infrastruttura per offrire questa IA per l’inclusione scolastica a tutte le scuole del mondo gratuitamente.
Brindisi dimostra così che l’innovazione, quando guidata da una forte visione pedagogica, può diventare la chiave per scardinare ogni barriera, regalando a ogni studente la possibilità di splendere secondo il proprio talento.
Data: 7 Mag 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.