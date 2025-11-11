menu sito
notizie provincia lecce
News LecceNotizie Puglia

Home » Notizie Puglia » News Lecce » Mediterranea: inaugurato il nuovo centro culturale di Lecce

Mediterranea: inaugurato il nuovo centro culturale di Lecce

Mediterranea: inaugurato il nuovo centro culturale di Lecce

LECCE – È stato inaugurato lo scorso venerdì negli spazi storici del Palazzo dei Celestini il progetto “Mediterranea”: un centro interamente dedicato alla valorizzazione del patrimonio immateriale del Salento, celebrato come autentico crocevia di storie e linguaggi che animano il Mediterraneo. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al bando regionale “Luoghi Comuni” e vede come promotore Jata APS, in collaborazione con numerosi partner culturali locali. L’obiettivo è offrire alla città e alla provincia un luogo dinamico per raccontare la memoria collettiva, la musica, le feste popolari, i saperi artigianali e le tradizioni che costituiscono l’anima del Salento.

All’inaugurazione hanno partecipato Fabio Tarantino, presidente facente funzioni della Provincia di Lecce, Maria Gabriella Margiotta, assessore del Comune di Lecce, e i rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Mediterranea: un crocevia culturale in centro

Il nuovo Centro culturale di Lecce è stato concepito non solo come una vetrina per il territorio, ma come un centro attivo di promozione della cultura euromediterranea. Mediterranea ospiterà regolarmente mostre, concerti, conferenze, laboratori e spettacoli, favorendo l’incontro e lo scambio tra artisti, studiosi e la comunità. “Il nostro sogno è creare un luogo che possa fungere sia da vetrina per il fermento culturale e artistico che questo territorio esprime e il profondo legame con le sue radici – ha spiegato Emanuele Flandoli, presidente di Jata – sia un luogo in cui la comunità artistica e cittadina abbiano l’opportunità di entrare in contatto tra loro ma anche con i movimenti culturali dell’area mediterranea di cui il Salento è al centro”.

La sua posizione strategica all’interno del Palazzo dei Celestini ribadisce il ruolo di Lecce nello scenario culturale, soprattutto nel campo della world music.

Un centro culturale multifunzionale

Mediterranea sarà molto più di un semplice spazio espositivo. Funzionerà anche come un info point specializzato, un presidio culturale in cui cittadini e visitatori potranno orientarsi e scoprire percorsi esperienziali unici legati al patrimonio immateriale del Salento (dalla musica alla danza, all’artigianato). Tra i servizi distintivi offerti dal nuovo spazio culturale:

  • informazioni multilingue (inglese, francese e/o tedesco);
  • attività settimanali dedicate alla ciclabilità, in collaborazione con Cicliminimi ETS;
  • aggiornamenti e collegamenti con le periferie urbane per favorire l’inclusione territoriale;
  • una piccola boutique di prodotti artigianali e agroalimentari, vetrina dell’eccellenza locale.

“Questo luogo colorato e coinvolgente, aperto nel cuore della città capoluogo, vuole essere centro divulgatore del patrimonio immateriale del Salento,” ha affermato Fabio Tarantino, sottolineando come sia fondamentale che tale presidio culturale, animato da giovani, diventi custode attivo e promotore delle tradizioni salentine a livello nazionale e internazionale.

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


Iscriviti alla Newsletter

Non riceverai spam ma messaggi in base agli interessi selezionati. Potrai inoltre annullare l'iscrizione in ogni momento.



News Lecce Notizie Puglia › Altre notizie interessanti

ASL Bt e OPI BAT: nuova intesa per la prevenzione oncologica

ASL Bt e OPI BAT: nuova intesa per la prevenzione oncologica | Puglia.com
10 Nov 2025

BIFBA: da mercoledì a Bari il festival per bambini che educa alla bellezza

BIFBA: da mercoledì a Bari il festival per bambini che educa alla bellezza | Puglia.com
7 Nov 2025

Tenecteplase per l’ictus: primato all’Ospedale Bonomo di Andria

Tenecteplase per l'ictus: primato all'Ospedale Bonomo di Andria | Puglia.com
6 Nov 2025

Domenica tornano i concerti con Aperitivo al teatro Paisiello di Lecce

Domenica tornano i concerti con Aperitivo al teatro Paisiello di Lecce | Puglia.com
5 Nov 2025

Carnevale di Putignano: al via la prevendita biglietti 2026!

Carnevale di Putignano: al via la prevendita biglietti 2026! | Puglia.com
4 Nov 2025

Tirzepatide: nuove prospettive terapeutiche dall’ospedale Miulli

Tirzepatide: nuove prospettive terapeutiche dall’ospedale Miulli | Puglia.com
3 Nov 2025




Inserisci Azienda
Crea la tua Email
Promuovi Evento