I riflettori spenti da poche ore sul Medimex di Taranto si sono già riaccesi: il Festival della musica tornerà nella Città dei Due Mari anche nel 2020.

Il sodalizio tra il capoluogo jonico e il Medimex, complice anche l’ottima affluenza che ha ascoltato in massa i recenti appuntamenti, è stato confermato anche per la prossima estate.

Tra le tante novità che sicuramente saranno mostrate nei prossimi mesi, è già stato reso noto che la spring edition, che quest’anno si è tenuta a Foggia, nel 2020 si svolgerà in un’altra città di Puglia, Brindisi, per degli appuntamenti che si svolgeranno tra il 19 e il 26 aprile 2020.

Medimex 2019

Questa decisione è stata presa anche grazie alle 80mila presenze registrate a Taranto in questi ultimi giorni. Complici la presenza di grandi nomi della musica internazionale come Patti Smith, Liam Gallagher, Cigarettes After Sex e gli Editors, l’International Festival & Music Conference ha fatto registrare il sold out a tutte le strutture ricettive della zona.

Il successo del Medimex, dopotutto, è nascosto nella sua formula, che oltre ai grandi concerti e agli ospiti internazionali, rappresenta anche una notevole opportunità di crescita per tutto il mondo musicale pugliese. Gli eventi collaterali, inoltre, come ad esempio gli incontri d’autore, permettono di accogliere gli ospiti in un’esperienza a 360° nel mondo non solo della musica ma anche della cultura.

International Festival & Music Conference

Nato nella Fiera del Levante di Bari e poi trasferito a Taranto, l’International Festival & Music Conference è una delle più importanti fiere italiane nel campo della musica non solo pugliese ma anche nazionale.

Il Medimex è un progetto di Puglia Sounds, il programma della Regione per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”.