Domani la Pietro Mennea Half Marathon, oggi corrono i ragazzi a Barletta

Domani sarà una domenica davvero speciale per la città di Barletta, con l’attesissima manifestazione sportiva intitolata Pietro Mennea Half Marathon, che prenderà vita a partire dalle 9:00 di domani mattina. Un figura quella della Freccia del Sud che ha celebrato con le sue grandi vittorie la tenacia e la passione caratteristiche di tutta una regione, un campione che la sua città natale non poteva mancare di esaltare anche quest’anno con la mezza maratona in suo onore.

Nel corso delle settimane precedenti la competizione numerose le iniziative volte a festeggiare e ricordare con la cittadinanza il campione Mennea. Una di queste ha coinvolto i più piccoli, partecipanti al progetto “Sulle Orme di Pietro Mennea”, un percorso volto a ricalcare le orme del celebre campione, negli anni in cui visse e si allenò nella sua città natale, con incontri nelle scuole e attività all’aperto, che terminerà in una gara che avrà luogo oggi per i più piccoli nei giardini del castello svevo di Barletta.

Abbiamo seguito una delle giornate dell’iniziativa nel corso della quale giovani studenti hanno svolto un piccolo allenamento sulla celebre “Salita del Vaglio”, quella che a Barletta porta da piazza Marina sino in via Cialdini. Bambini e ragazzi sono stati seguiti nel loro divertente allenamento dallo storico allenatore del campione, il professor Francesco Mascolo, che li ha incitati e sollecitati a dare il massimo, come dei veri “piccoli campioni”. Palpabile l’emozione negli occhi del professore e degli organizzatori di Barletta Sportiva, dal presidente Enzo Cascella alle coordinatrici Maria Assunta Paolillo, Mariella Dileo e Angela Gargano, oltre che dell’assessore del comune di Barletta alle politiche istituzionali, per l’istruzione, i giovani e lo sport Patrizia Mele.

Per seguire le “Orme del campione”, è possibile ricevere delle notifiche scaricando l’applicazione gratuita di Puglia.com. Quando ci si trova a passare nei pressi di uno dei luoghi nel quale si allenò il celebre campione barlettano si ricevono delle notifiche che riportano ad approfondimenti sulla vita e sui percorsi di Pietro Mennea, un tributo alla Freccia del Sud che il portale dedicato alla Puglia non poteva mancare di dedicare.